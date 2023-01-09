Популярные фрукты в Украине резко подорожали с начала 2023 года.

Цены на продукты / pixabay

С начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Ценник на них колеблется от 62,90 грн/кг до 76,90 грн/кг.

Апельсины премиум подорожали с 70,43 грн/кг до 74,15 грн/кг.

Цены на апельсины / Минфин

Подорожали во время новогодних праздников и мандарины на 1,45, составив 63,45 грн/кг.

Турецкие мандарины повысились в цене с 51,42 грн/кг до 66,85 грн/кг.

А вот яблоки Айдаред подорожали с 13,05 грн/кг до 15,90 грн/кг.

Цены на яблоки / Минфин

Цены на продукты

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в 2023 года с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

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