По состоянию на 5 января 2023 года, свиная грудинка стоит в среднем 176,81 грн/кг (это почти на восемь гривен больше цены в декабре-2022).

В Украине "заскакали" цены на мясо: какое именно подорожало / коллаж фото УНИАН

В Украине изменились цены на некоторые, наиболее популярные виды мяса. Об этом сообщает портал "Минфин".

Согласно свежим данным, свиная грудинка стоит в среднем 176,81 грн/кг (на 8 грн больше среднемесячной цены в декабре 2022 года) в 169,12 грн/кг.

В отдельных сетях супермаркетов свиная грудинка стоит (за килограмм):

Metro – 167,29 грн;

Novus – 189 грн;

Auchan – 175,95 грн;

Megamarket – 175 грн.

Свиная лопатка подорожала на 6,57 грн – со 156,6 грн до 163,17 грн за килограмм:

Auchan – 161,95 грн;

Novus – 169 грн;

Metro – 161,89 грн;

Varus – 149 грн;

Megamarket – 174 грн.

Ошеек свиной подорожал на 4,49 грн – с 192,46 грн/кг до 196,95 грн/кг:

Auchan – 200,95 грн;

Novus – 194 грн;

Metro – 179,9 грн;

Varus – 189,9 грн;

Megamarket – 220 грн.

Но, с другой стороны куриная голень подешевела почти на 12 грн за килограмм:

Novus – 69,99 грн;

Varus – 49,9 грн.

Но куриное филе подорожало − 4,24 грн/кг (с 133,69 грн до 137,93 грн):

Novus – 144 грн;

Auchan – 139,9 грн;

Varus – 129,9 грн.

Цены на продукты

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

Другие новости: