В Украине "заскакали" цены на мясо: какое именно подорожало

В Украине изменились цены на некоторые, наиболее популярные виды мяса. Об этом сообщает портал "Минфин".
Согласно свежим данным, свиная грудинка стоит в среднем 176,81 грн/кг (на 8 грн больше среднемесячной цены в декабре 2022 года) в 169,12 грн/кг.
В отдельных сетях супермаркетов свиная грудинка стоит (за килограмм):
- Metro – 167,29 грн;
- Novus – 189 грн;
- Auchan – 175,95 грн;
- Megamarket – 175 грн.
Свиная лопатка подорожала на 6,57 грн – со 156,6 грн до 163,17 грн за килограмм:
- Auchan – 161,95 грн;
- Novus – 169 грн;
- Metro – 161,89 грн;
- Varus – 149 грн;
- Megamarket – 174 грн.
Ошеек свиной подорожал на 4,49 грн – с 192,46 грн/кг до 196,95 грн/кг:
- Auchan – 200,95 грн;
- Novus – 194 грн;
- Metro – 179,9 грн;
- Varus – 189,9 грн;
- Megamarket – 220 грн.
Но, с другой стороны куриная голень подешевела почти на 12 грн за килограмм:
- Novus – 69,99 грн;
- Varus – 49,9 грн.
Но куриное филе подорожало − 4,24 грн/кг (с 133,69 грн до 137,93 грн):
- Novus – 144 грн;
- Auchan – 139,9 грн;
- Varus – 129,9 грн.
Цены на продукты
Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.
До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.
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