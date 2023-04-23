"Нет смысла продавать дешево овощи": эксперт рассказал когда будет спад цен на продукты

По данным Павла Мартышева, огурцы и помидоры будут расти в цене вплоть до лета.

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Цены на продукты будут повышаться до лета / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В Украине значительно повысились цены на овощи. Однако в ближайшее время ожидать снижения цен не стоит. Об этом заявил аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев, сообщает Obozrevatel.

По его данным, помидоры и огурцы продолжат расти в цене вплоть до лета. Лишь летом можно будет ожидать спада цен, когда на рынок начнет поступать свежая отечественная продукция.

"Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за того, что дорогая электроэнергия и газ. Нет смысла продавать дешево овощи", - сказал Мартышев.

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Цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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