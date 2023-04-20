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"Не будет большой проблемой": в Украине заявили о повышении тарифов на электроэнергию для населения

Мария Тупик
20 апреля 2023, 20:13 обновлено 20 апреля, 20:23
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По словам главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса, для возобновления энергосистемы к следующему отопительному сезону необходимо более $1 млрд.
Тарифы на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию / фото УНИАН, коллаж Главред

В Офисе президента в середине апреля во время совещания обсуждали вариант повышения тарифов для населения почти вдвое до 2,88 грн/кВт-ч и для бизнеса на треть, до 4,5 грн/кВт.

По словам главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса, для возобновления энергосистемы к следующему отопительному сезону необходимо более $1 млрд, или около 40 млрд грн.

Бюджетные расходы уходят на военные нужды, помощь западных партнеров ограничена. Среди вариантов — повышение цен на электроэнергию.

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"Что может быть с тарифами? По моему мнению, например, для тех людей, которые являются богаче: у кого есть дома, у кого есть бассейны с электроподогревом. Там точно можно повышать тарифы и такие состоятельные люди могут платить больше. Это не будет для них большой проблемой", - рассказал глава энергокомитета в эфире телемарафона.

Как вырастут цены на электроэнергию

Как сообщил руководитель одной из энергетических компаний, на совещании в Офисе президента в апреле обсуждали повышение тарифа на электроэнергию:

  • для населения с 1,44−1,68 грн/кВт-ч до 2,88 грн/кВт-ч,
  • для бизнеса — с 3,3 грн/кВт до 4,5 грн/кВт.

Он подчеркнул, что повышение тарифа для населения даст дополнительно 39 млрд грн тарифной выручки — это позволит сбалансировать "Энергоатом" и тепловую генерацию, которые в прошлом году имели большие убытки.

Первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко отметил, что если сравнивать наш тариф на электричество с соседними странами, то он в 3-4 раза меньше.

"Даже если на гривну вырастет тариф, у нас более половины населения потребляет до 150 кВт-ч. Это в месяц они будут платить дополнительно 150 гривен. Ну давайте так скажу: не смертельно", - подчеркнул Кучеренко в эфире телемарафона.

Тарифы на электроэнергию сейчас

В настоящее время в Украине действует тариф 1,44 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц, а сверх этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.

Цена на газ и свет в Украину

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

Позднее власти Украины заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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