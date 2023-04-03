Новые обязательства Украины перед МВФ: ожидать ли от доллара курса за 40

Власти Украины пообещали Международному валютному фонду отойти от использования с начала полномасштабного военного вторжения РФ экстренных мер в экономике и подготовить стратегию перехода к гибкому обменному курсу валют. Об этом говорится в меморандуме, который власти страны недавно подписали с МВФ.
"Только что позволят условия, мы намерены постепенно перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить валютный контроль и вернуться к системе таргетирования инфляции", – говорится в тексте.
Кроме того, Украина обязалась подготовить стратегию (т.н. "структурный маяк" – конец июня 2023 года), которая при консультациях с персоналом МВФ поможет перейти к гибкому обменному курсу.
Также власти нашей страны в меморандуме обязались:
- не использовать эмиссию (выпускать новые купюры в обращение) гривны для финансирования дефицита бюджета в нынешнем году;
- согласовать налоговое законодательство в соответствии с нормами ЕС.
"После начала полномасштабной войны мы приняли ряд экстренных мер по обеспечению ценовой и внешней стабильности, включая введение режима фиксированного обменного курса и валютного контроля исключительно из соображений национальной безопасности", – говорится в меморандуме.
Курс доллара в Украине
До того эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары русских оккупантов по Украине.
Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.
Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.
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