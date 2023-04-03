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Новые обязательства Украины перед МВФ: ожидать ли от доллара курса за 40

3 апреля 2023, 10:03
Как говорится в новом меморандуме, Украина обязалась перед МВФ подготовить стратегию, которая поможет перейти к гибкому обменному курсу.
курс валют
Ожидать ли от доллара скачков курса после меморандума з МВФ - прогноз / коллаж УНИАН

Власти Украины пообещали Международному валютному фонду отойти от использования с начала полномасштабного военного вторжения РФ экстренных мер в экономике и подготовить стратегию перехода к гибкому обменному курсу валют. Об этом говорится в меморандуме, который власти страны недавно подписали с МВФ.

"Только что позволят условия, мы намерены постепенно перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить валютный контроль и вернуться к системе таргетирования инфляции", – говорится в тексте.

Кроме того, Украина обязалась подготовить стратегию (т.н. "структурный маяк" – конец июня 2023 года), которая при консультациях с персоналом МВФ поможет перейти к гибкому обменному курсу.

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Также власти нашей страны в меморандуме обязались:

  • не использовать эмиссию (выпускать новые купюры в обращение) гривны для финансирования дефицита бюджета в нынешнем году;
  • согласовать налоговое законодательство в соответствии с нормами ЕС.

"После начала полномасштабной войны мы приняли ряд экстренных мер по обеспечению ценовой и внешней стабильности, включая введение режима фиксированного обменного курса и валютного контроля исключительно из соображений национальной безопасности", – говорится в меморандуме.

Курс доллара в Украине

До того эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары русских оккупантов по Украине.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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