УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Доллар и евро удивят перед Пасхой: что будет с курсом валют

30 марта 2023, 14:44
Курс валют в Украине ждет небольшая "взбучка" перед праздниками.
Курс валют, доллар
Что будет с курсом валют до Пасхи / УНИАН

Курс доллара и евро снизится только со второй половины следующей недели. "Падение" валюты продлится до Пасхи.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко в комментарии УНИАН отметил, что в период с 3 по 9 апреля на валютном рынке не произойдет глобальных изменений.

"При незначительных текущих колебаниях в пределах 0,3-0,5 грн курсовой коридор не претерпит существенных изменений. Так, курс доллара будет находиться в диапазоне 37,30-38,30 грн, а евро - 40-41 грн", - прогнозирует эксперт.

видео дня

В то же время он отметил, что со второй половины недели ожидается постепенное "предпраздничное" оживление на наличном рынке, которое продлится до Пасхи.

"По нашей оценке, начиная с 6-7 апреля и в течение следующих 10 дней, предложение на наличном рынке может вырасти на 5-7%, что возможно отразится на наличном курсе: доллар и евро могут "подешеветь" на 2-3% - до 37,3-38 грн/долл. и до 39,9 - 40,9 грн/евро соответственно", - сказал Марченко.

Курс доллара в Украине

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. Причиной может стать активизация боевых действий и удары РФ.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
курс валют курс доллара
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:23

Подведет здоровье, опустеет кошелек и не повезет в любви: астролог назвал 4-х неудачников апреля

15:19

В Раде разрабатывают закон о реестре "уклонистов" от мобилизацииВидео

15:16

Меладзе и Брежнева распродают права на все свои русскоязычные песни

15:13

Баффи не узнает: как выглядит Ангел, вампир из сериала "Баффи - истребительница вампиров", сейчас

14:56

Почему куры плохо несутся и как заставить их давать больше яиц: ответы на все вопросыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:51

Запад не должен считать контрнаступление ВСУ весной решающим сражением – КулебаВидео

14:44

Доллар и евро удивят перед Пасхой: что будет с курсом валютВидео

14:42

Данилов о дальнобойных БПЛА: "С Москвой будет то же, что и с Крымским мостом"

14:42

Точно должна быть в корзине на Пасху 2023: недорогой рецепт домашней колбасы, аж слюнки потекутВидео

Реклама
14:32

Для СБУ: украинская актриса, которая поддерживает РФ, похвасталась "адекватными родственниками" из КиеваВидео

14:25

Гороскоп на апрель для всех от Влада Росса: Близнецам будет фартить, а Стрельцам придётся напрячьсяЭксклюзив

14:19

Эксперт спрогнозировал, как ядерное оружие РФ может повлиять на сроки украино-российской войныВидео

14:11

Соловьев заступился за Петросяна, по которому "прошелся" ГалкинВидео

13:49

Войска России начали применять по Украине крылатые авиабомбы – Воздушные силыВидео

13:46

"Палкой побью": скандальный митрополит МП Павел набросился на журналистов у ЛаврыВидео

13:00

ВСУ получили еще два микроавтобуса и внедорожник при содействии Favbet Foundation

12:49

Узнать сложно, поверить невозможно: как звезды Голливуда выглядят без макияжа

12:47

Клоун-пропагандист Джигурда зачитал стихи в оккупированной ВолновахеВидео

12:43

Паранойя в Кремле: Путин ночует в своем кабинете из-за стресса и войны – СМИ

12:41

Как отрастить ресницы дома: несколько простых способов получить кукольный взгляд

Реклама
12:24

Си Цзиньпин объявил, что готовит Китай к войне – Foreign AffairsВидео

12:10

Что приносит в дом герань: приметы, связанные с душистым цветком

12:08

Пляски Орбана под дудку Путина не сработали: в России назвали Венгрию недружественной странойВидео

12:02

"Песни намного важнее, чем таблетка парацетамола": путиниста Лепса опять понесло на ДонбассВидео

11:41

"Вуз стал порноклубом?": ДГУВД влип в громкий скандал из-за интимного видео

11:14

Гороскоп на завтра 31 марта 2023: Тельцу - катастрофа, Девам - выгорание

10:52

Контрнаступление ВСУ: "день Х" для армии РФ наступит уже в мае - BildВидео

10:51

Россия провалит мобилизацию 400 тысяч войск, у Москвы нет военной техники – разведка БританииВидео

10:46

Вместо брони: в РФ мобилизованным выдали православные "свечи защиты"Видео

10:46

Как узнать, сколько детей у вас будет, по дате рождения: секрет опытных нумерологов

10:09

Массированные ракетные удары могут остаться в прошлом: в ГУР рассказали, куда будет бить враг

10:07

Гороскоп на апрель 2023 года для Дев: везение, прибыль и второй медовый месяцВидео

10:02

Ударом Tomahawk США могут разнести "ядерную" базу РФ в Беларуси — Жданов

09:42

Кадыров опасается протестов в Чечне и потери доверия со стороны Путина – ISWВидео

09:26

Тест по картинке: кто вы - прирожденный лидер или вечный подчиненный

09:19

Военный эксперт оценил, возможен ли в России большой политический кризис

09:07

От ню до парадных мундиров: хакеры слили фото жен пилотов-убийц РФ, бомбивших МариупольФото

09:00

Гороскоп на сегодня 30 марта 2023: Тельцу – заманчивое предложение, Раку - деньгиВидео

08:55

Из-за ядерного оружия России Беларусь должны объявить зоной международной ответственности - Санников

08:39

На Львовщине признали ограниченно пригодным к службе мужчину без кистей рукВидео

Реклама
08:19

Почему Лукашенко сейчас очень перепуган: Беларусь под угрозоймнение

07:54

Некоторым пенсионерам выплатят денежную помощь: кто имеет на нее правоВидео

07:39

Экс-госсекретарь США Помпео приедет в Украину - Politico

07:05

Был в семье единственным сыном и опорой: в боях за Украину погиб 26-летний защитник из Прикарпатья

06:48

Пожалуйста, не шутите о "мелитопольских черешнях"мнение

06:38

Эрдоган анонсировал встречу с Путиным в конце апреля

05:45

Сочный бекон и хрустящая корочка: как вкусно пожарить сало с прослойкой

04:45

"Упадут вам на голову": "Паша-Мерседес" начал открыто угрожать Зеленскому из-за выселения из ЛаврыВидео

04:00

Эксперт спрогнозировал, будет ли Китай экономически довлеть над РоссиейВидео

03:12

Катя Осадчая показала, как "приманивает" весну в пиджаке на голое тело

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять