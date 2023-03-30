Доллар и евро удивят перед Пасхой: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине ждет небольшая "взбучка" перед праздниками.

Что будет с курсом валют до Пасхи / УНИАН

Курс доллара и евро снизится только со второй половины следующей недели. "Падение" валюты продлится до Пасхи.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко в комментарии УНИАН отметил, что в период с 3 по 9 апреля на валютном рынке не произойдет глобальных изменений.

"При незначительных текущих колебаниях в пределах 0,3-0,5 грн курсовой коридор не претерпит существенных изменений. Так, курс доллара будет находиться в диапазоне 37,30-38,30 грн, а евро - 40-41 грн", - прогнозирует эксперт.

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В то же время он отметил, что со второй половины недели ожидается постепенное "предпраздничное" оживление на наличном рынке, которое продлится до Пасхи.

"По нашей оценке, начиная с 6-7 апреля и в течение следующих 10 дней, предложение на наличном рынке может вырасти на 5-7%, что возможно отразится на наличном курсе: доллар и евро могут "подешеветь" на 2-3% - до 37,3-38 грн/долл. и до 39,9 - 40,9 грн/евро соответственно", - сказал Марченко.

Курс доллара в Украине

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. Причиной может стать активизация боевых действий и удары РФ.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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