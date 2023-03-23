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Доллар будет уже не по 40: эксперт пояснил, что случится с курсом американской валюты в апреле

23 марта 2023, 10:45
В апреле украинская гривна продолжит укрепляться, а вероятный курс доллара будет периодически находиться в пределах 38,00-38,50 грн, говорит эксперт.
курс валют
Что будет с курсом доллара в апреле - прогноз эксперта / коллаж УНИАН

В апреле нынешнего года национальная украинская валюта, гривна, продолжит укреплять свой курс. Такой прогноз в комментарии "Обозревателю" озвучил финансовый эксперт и глава аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Он считает, что вероятный курс доллара США к национальной украинской валюте будет колебаться в пределах 38,00–38,50 грн.

"Скорее всего, доллар будет двигаться вниз. Наверное, примерно две-три недели. Можно говорить о диапазоне 38,00 -38,50 гривен за доллар", — говорит Паращий.

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По словам эксперта, гривна будет только крепчать. К примеру, на такое положение вещей будет влиять предстоящая посевная кампания, ведь в рамках подготовки к ней фермеры будут активно продавать урожай и накопленные запасы иностранной валюты.

Кроме того, уверен Паращий, положение вещей на валютном рынке будет зависеть от так называемой "зерновой сделки".

"Есть большой шанс, что гривна будет дальше укрепляться, здесь мы видим несколько факторов. Первый – это посевная, которая сейчас активно начинается", – подытожил он.

Курс доллара в Украине

До того эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары русских оккупантов по Украине.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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