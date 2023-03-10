По 40 уже не продать и не купить: каким будет курс доллара в ближайшие недели - прогноз эксперта

Курс доллара в Украине в течение 1-2 недель будет меняться, считает Александр Паращий

Курс валют, доллар / УНИАН

Курс доллара в Украине может стать дешевле в блишайшие несколько недель, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Он отметил, что в целом в марте доллар останется на текущем уровне или немного снизится, пишет "Обозреватель".

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"Доллар может еще немного подешеветь в течение 1-2 недель, а дальше, скорее, он будет в том диапазоне, который есть сегодня. То есть каких-либо серьезных причин для девальвации гривны пока нет. Если не будет никаких сроков, связанных с войной, какими-либо торговыми ограничениями, то уровень вокруг 38-38,50 грн/долл. наверняка будет оставаться в ближайшее время", - считает он.

Курс доллара в Украине

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. Причиной может стать активизация боевых действий и удары РФ.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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