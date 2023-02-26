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Финансовый эксперт объяснил, как будет скакать курс доллара весной

26 февраля 2023, 11:33
В конце февраля – начале марта в Украине будет сохранятся "курсовое равновесие", говорит банкир и финансовый эксперт Герман Марченко.
Курс доллара, курс валют
Как будет скакать курс доллара весной - курс эксперта / Фото УНИАН

В конце зимы и начале весны в Украине будет сохранятся "курсовое равновесие", то есть курс доллара к гривне не будет серьезно ни расти, ни падать. Об этом в комментарии порталу "Обозреватель" сказал финансовый эксперт и директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

По его прогнозу, наличный курс американской валюты продолжит удерживаться на уровне 39,5-40,5 грн.

"С начала года валютный рынок в здравом смысле оживлен, об этом свидетельствуют умеренные курсовые колебания в обменных пунктах. В то же время, по всем признакам, в течение следующей недели [27 февраля – 5 марта - Главред] сохранится "курсовое равновесие". Сейчас нет веских оснований ни для резкого укрепления гривни, ни для ее падения", – сказал Марченко.

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При этом эксперт сказал, что незначительное – в пределах 0,5% – укрепление гривны к доллару в феврале стало возможным благодаря двум фактора:

  • умеренным темпам инфляции;
  • сбалансированному бюджету.

Бюджету помогло, по словам Марченко, является, в частности, международная финансовая помощь Украине. К примеру, за полтора месяца нынешнего года официальный Киев получил:

  • 3 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС;
  • 1 млрд долларов грантовой помощи от США.

"Однако у такой тенденции также есть экономически оговоренные границы: верхняя планка курса удержится на уровне 40,5 грн/доллар, а нижняя – на уровне 39,5 грн/доллар. Это сегодня коридор "крепкой" гривни", – подытожил Марченко.

Курс доллара в Украине

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. Причиной может стать активизация боевых действий и удары РФ.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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