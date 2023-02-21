Останется ли курс доллара в Украине весной по 40 гривен: прогноз эксперта

Весной 2023 года курс доллара в Украине может продолжить падать, гривна тем временем продолжит укрепляться, прогнозирует экономист Олег Гетман.

Каким будет курс доллара весной: прогноз эксперта / фото УНИАН

Весной нынешнего года курс доллара в Украине, по всей вероятности, будет продолжать падать, а курс гривны, соответственно, расти. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на прогноз известного экономиста Олег Гетман.

Он говорит, что в стране 90% сделок происходят в безналичном формате по фиксированному курсу 36,6 грн за доллар США (и динамику курса задает Нацбанк Украины). Поэтому, по мнению Гетьмана, обращать серьезное внимание на то, что происходит в сделках с наличным расчетом, не стоит.

"Что касается прогнозов. Есть ожидание, что НБУ понравилась проводимая им политика. Он не хочет возвращаться к гибкому курсообразованию, хотя для этого уже есть все основания. Курс никуда не улетит, а наоборот может еще и укрепляться гривна", − говорит эксперт.

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Как прогнозирует Гетман, наличный курс доллара будет колебаться возле фиксированного − "плюс-минус три-четыре гривны".

Курс доллара в Украине

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. Причиной может стать активизация боевых действий и удары РФ.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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