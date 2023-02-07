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Довоенного доллара в Украине уже не будет никогда: в Раде рассказали, что дальше будет с курсом

7 февраля 2023, 09:23
Давление на курс гривны будет сохраняться как минимум до конца войны, сообщил Даниил Гетманцев.

Доллар, курс валют
Доллар, курс валют / скриншот, УНИАН

Курс доллара в Украине уже никогда не вернется до уровня, который был до полномасштабного вторжения России (28,7 грн/$).

При этом причин для резкой девальвации также нет, заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью "Українським новинам".

"Не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет", – уверен депутат.

По его словам, давление на курс гривны будет сохраняться как минимум до конца войны. При этом благодаря помощи от международных партнеров и достаточных золотовалютных резервов НБУ удается удержать стабильную ситуацию на валютном рынке.

"Я не вижу весомых предпосылок для существенной коррекции официального курса", – добавил Гетманцев.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. Причиной может стать активизация боевых действий и удары РФ.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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Автор: Сергей Кущ
Даниил Гетманцев курс доллара
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