Доллар по 40 останется в мечтах: в НБУ рассказали о курсе валют на ближайшие месяцы

В Украине ожидается усиление девальвации курса национальной валюты.

Доллар, курс валют / УНИАН

Украинский бизнес ожидает ослабления гривны в 2023 году - к его концу прогнозируется курс в 42,59 грн/доллар, при том, что в III квартале 2022 года этот показатель составлял 41,93 грн.

Об этом сообщает НБУ. Отмечается: также значительно снизилось количество тех, кто ожидает курс доллара в рамках 38-40 грн – вдвое.

"Ожидается усиление девальвации курса национальной валюты: почти вдвое сократилась доля ожидающих курс национальной валюты в пределах 38.00–40.00 грн/долл. США. Среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 42.59 грн/долл. США (в предыдущем квартале – 41.93 грн/долл. США)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. Причиной может стать активизация боевых действий и удары РФ.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. В комментарии ubr.ua он напомнил о недавнем массированном обстреле РФ.

Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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