100 гривен за доллар: эксперт предупредил о "страшилке" катастрофической девальвации

Самые тяжелые периоды, в том числе в экономике, Украина уже прошла, уверен Андрей Новак.

Андрй Новак спрогнозировал курс доллара / УНИАН

Председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак прокомментировал вероятность резкой девальвации до показателя 100 гривен за 1 доллар.

По его словам, такие прогнозы являются "страшилками" и провокациями, которыми пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в Украине. Такое мнение эксперт высказал в интервью Главреду.

"Даже с точки зрения динамики войны, худшее мы прожили в первой половине 2022 года, а дальше началось тяжелое, но постепенное отвоевание Вооруженными силами Украины временно оккупированных территорий и нанесение врагу все большего и большего урона – количество потерь личного состава Российской Федерации уже превысило 100 тысяч человек. Так будет и в дальнейшем, потому что поддержка Украины оружием и боеприпасами будет только расти", — говорит он.

Экономист также уверен в том, что самые тяжелые периоды, в том числе в экономике, Украина уже прошла.

"Вспомните хотя бы топливный кризис и нарушения торговой логистики, которые мы преодолели. Сейчас основные торговые логистические пути восстановлены или заменены, и топливный кризис также позади. Несмотря на постоянную бомбардировку наших объектов энергетической инфраструктуры, украинская экономика работает. Несмотря на регулярные отключения света, у нас работают торговые точки, заведения общественного питания, аптеки, сервисы, промышленные и аграрные предприятия и тому подобное. В принципе, самый тяжелый период мы уже миновали. Поэтому "страшилки" о курсе 100 гривен за доллар нужно если не игнорировать, то воспринимать исключительно как провокацию", — добавил Новак.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. Причиной может стать активизация боевых действий и удары РФ.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. В комментарии ubr.ua он напомнил о недавнем массированном обстреле РФ.

Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что уурс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным.

Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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