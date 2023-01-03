Самый тяжелый период позади, страшилки о 100 гривнах за доллар в 2023 году не оправдаются – Новак

Украина побеждает Россию не только на военном, но и на денежном фронте, возвращение гривны в Крым не за горами, отметил экономист.

Катастрофы с курсом гривны в 2023 году не будет, заверил экономист Андрей Новак / Главред

С начала полномасштабной войны России против Украины украинская гривна существенно девальвировала. И это не удивительно, учитывая то, с какими вызовами и проблемами столкнулась отечественная экономика.

Чтобы поддержать устойчивость экономики в условиях войны и хоть немного уменьшить удар по карманам украинцев, НБУ с 24 февраля перешел к политике фиксированного валютного курса, сейчас он на уровне 36,57 гривен за доллар.

Сегодня курс продажи наличного доллара в обменниках банков составляет чуть более 40 гривен за доллар.

Что будет происходить с курсом украинской национальной валюты в 2023 году, будет существенно зависеть от событий на фронте и того, завершится ли война в новом году или затянется ли на дольше.

В интервью Главреду председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал, каким будет курс гривны в 2023 году, насколько вероятен катастрофический обвал курса, насколько гривна крепче рубля, а также когда гривна может вернуться в Крым.

Каким может быть курс гривны в 2023 году? Как фактор завершения или не завершения войны в 2023 году может повлиять на него?

В 2023 году, как и в 2022-м, у нас будет не обычная экономика, а экономика войны. Это означает, что развитие экономической ситуации напрямую будет зависеть от событий на фронте. Чем раньше Украина одержит военную победу, тем раньше мы начнем экономическое восстановление. И, наоборот, чем дольше продлится война с Россией, тем дольше мы будем в состоянии рецессии и других тяжелых экономических процессов.

Спрогнозировать уровень инфляции и курс гривны в 2023 году невозможно, потому что ни для первого, ни для второго нет базы прогнозирования. Прежде всего не понятно, какими будут цены на энергоресурсы, ведь чуть ли не ежедневно Россия обстреливает украинские энергетические объекты, поэтому практически ежедневно растут наши потери.

К счастью, Украина имеет масштабную внешнюю поддержку по всем направлениям: военному, финансовому, энергетическому и пр. Но это не дает базы для прогноза курса гривны, ведь основой для таких оценок является курсовая политика НБУ. Отталкиваться от курса, заложенного в Государственный бюджет на 2023 год, мы не можем, поскольку в следующем году бюджет будет пересматриваться, возможно, даже не раз. Это обусловлено тем, что экономическая жизнь, в том числе бюджетный процесс в течение, как минимум, первого полугодия напрямую будет зависеть от ситуации на фронте. Поэтому даже принятый бюджет является очень приблизительным ориентиром, и на самом деле реалии 2023 года будут, мягко говоря, немного другими.

Впрочем, учитывая, что Украина получает и, согласно анонсам ведущих стран мира, и дальше будет получать помощь, большого обвала гривны не будет. Западные страны заверили, что будут помогать Украине столько, сколько будет необходимо, и это касается не только оружия и всего необходимого для ведения войны, но и экономики, и финансов. Поэтому можно рассчитывать на то, что в украинской экономике в 2023 году не будет катастрофы. Дальше все будет зависеть от того, как эту помощь будут использовать наше правительство и Нацбанк. Но то, что такая помощь будет, совершенно очевидно.

А как быть с прогнозами-страшилками, которые говорят о том, что курс в следующем году может обвалиться чуть ли не до 100 гривен за доллар?

Все эти страшилки мы должны воспринимать как провокации, призванные расшатать внутреннюю ситуацию в Украине. Даже с точки зрения динамики войны, худшее мы прожили в первой половине 2022 года, а дальше началось тяжелое, но постепенное отвоевание Вооруженными силами Украины временно оккупированных территорий и нанесение врагу все большего и большего урона – количество потерь личного состава Российской Федерации уже превысило 100 тысяч человек. Так будет и в дальнейшем, потому что поддержка Украины оружием и боеприпасами будет только расти.

Так что самые тяжелые периоды, в том числе в экономике, мы уже прошли. Вспомните хотя бы топливный кризис и нарушения торговой логистики, которые мы преодолели. Сейчас основные торговые логистические пути восстановлены или заменены, и топливный кризис также позади. Несмотря на постоянную бомбардировку наших объектов энергетической инфраструктуры, украинская экономика работает. Несмотря на регулярные отключения света, у нас работают торговые точки, заведения общественного питания, аптеки, сервисы, промышленные и аграрные предприятия и тому подобное.

В принципе, самый тяжелый период мы уже миновали. Поэтому "страшилки" о курсе 100 гривен за доллар нужно если не игнорировать, то воспринимать исключительно как провокацию.

Возможно, не очень корректное сравнение, но все же... Что сейчас выглядит более прочным – украинская гривна или российский рубль?

Сравнение гривны и рубля сейчас интересно, ведь и на денежном фронте Украина тоже побеждает Россию. Да, у нас произошла девальвация гривны в первой половине 2022 года, это был самый тяжелый период. Но сейчас курс гривны стабилизировался и даже периодически немножко укрепляется.

Зато российский рубль отреагировал исключительно негативно на последние военные и внешнеполитические победы Украины и, соответственно, поражения России. В целом внутренний российский рынок отреагировал на это негативно – это касается и российского рубля, и стоимости акций российских компаний. Повсюду снижение и падение. Не говоря уже о том, что российские акции не торгуются на международных финансовых площадках.

Тенденция понятна: российский рубль и дальше будет девальвировать, потому что сейчас финансовая и экономическая ситуация в России тоже зависит от военной ситуации на фронте, а там РФ проигрывает.

К тому же, в отличие от Украины, которая получает помощь от всего цивилизованного мира, Россия получает все новые и новые пакеты санкций. Уже принят 9-ый пакет санкций и обсуждается 10-й. Россия уже является изгоем, и она все больше закрепляется в заблокированном состоянии. Для России ситуация в экономике будет только ухудшаться, причем не в перспективе с месяца на месяц, а с недели на неделю.

Есть ли в этой ситуации у России какой-то "спасательный круг"? Например, может ли она рассчитывать на помощь Китая?

Если крупнейший китайский перевозчик газа и нефтепродуктов отказался транспортировать российскую нефть, то о чем можно говорить? Это свидетельствует о том, что хоть на словах Китай и сохраняет определенные отношения с Россией (их можно измерить только совместными голосованиями в ООН), но на самом деле происходит противоположное: Россия запросила у Китая военную помощь – он отказал, Россия запросила у Китая финансовую помощь – он отказал, Россия попросила Китай, чтобы он покупал больше российских энергоносителей – он также отказал.

Китай и китайские компании боятся попасть под каток международных санкций. И рынок развитых цивилизованных стран, то есть западных, для Китая на три порядка важнее, чем рынок России, который с каждым днем сужается и сужается, а также становится все более токсичным.

Да и, наверное, Китай не заинтересован в укреплении России, в том числе экономическом?

Китай рассматривал и рассматривает Россию как дешевый сырьевой придаток. Он рассчитывает захватить привлекательную, с точки зрения ресурсов, часть российской территории. Сейчас Китай просто выжидает, когда украинская армия перемелет почти всю российскую армию, чтобы маршем, за три дня, забрать себе то, что он запланировал.

Поделитесь вашим субъективным мнением о том, когда ВСУ смогут "перемолоть" российские войска, и гривна снова будет ходить в Крыму и на Донбассе?

Военные аналитики сходятся во мнении, что летом 2023 года будут деоккупированы все украинские территории, даже Крым. Поэтому первая половина года еще будет тяжелой, а во втором полугодии будет происходить постепенное восстановление, в том числе экономическое.

Впрочем, предполагаю, что все это может произойти и быстрее. У нас уже есть несколько примеров, когда ситуация на фронте развивалась даже лучше, чем прогнозировали военные эксперты. Например, очень стремительная и быстрая контратака в Харьковской области, где за считанные дни были освобождены огромные территории, достаточно быстрое и сравнительно легкое восстановление контроля над правым берегом Херсонской области включительно с Херсоном.

В случае если Украина будет получать от Запада оружие и боеприпасы, которые она просит, военные события могут развиваться более быстро и позитивно для Украины, чем сейчас кажется.