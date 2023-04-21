Доллар "взорвется" уже в мае: каким будет курс валют в ближайшие недели

Американская валюта будет дорожать уже в мае, уверена эксперт Елена Коробкова.

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Курс доллара в Украине / УНИАН

Курс доллара в Украине в мае ориентировочно подымится до 40 грн/долл. Скорее всего, спрос будет преобладать над предложением.

Председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова прогнозирует, что в мае снова будет наблюдаться подорожание наличной иностранной валюты, передает 24 канал.

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"В частности, возврат к довоенной системе налогообложения горючего приведет к импорту горючего в Украину по так называемым "старым ценам". Я взяла бы на себя смелость спрогнозировать, что мы увидим "наличный" курс доллара на уровне января, то есть на уровне ориентировочно 40 гривен за доллар", - отметила она.

Сейчас же наблюдается тенденция к укреплению гривны в основном в связи с посевной компанией, пояснила эксперт.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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