Доллар по 36,6: что будет с курсом валют в ближайшее время

Бывший член Совета Нацбанка Украины Виталий Шапран считает, что курс будет снижаться в зависимости от линии фронта.

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Каким будет курс доллара / Коллаж Главред, фото УНИАН

Курс доллара в Украине 19 апреля на наличном рынке немного вырос, как и евро.

По данным Минфин, в обменниках доллар прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Курс евро не изменился на покупку и добавил 9 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,00 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,50 грн.

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По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,85−38,00, евро — 41,25−41,49 грн.

Бывший член Совета Нацбанка Украины Виталий Шапран считает, что курс будет снижаться в зависимости от линии фронта.

"Может ли курс подойти вплотную к официальному 36,6? Да, такая ситуация может возникнуть, однако в результате таких прогнозов много "Но": от новостей с фронта до настроений по эмиграции населения, по содержанию сбережений в гривнах и т.д", – написал экономист в Facebook.

Национальный банк Украины обновил курсы валют на 20 апреля

100 долларов США – 3656 грн. (36,56 за доллар, 0 коп.)

100 евро – 39,96 грн. (39,96 за евро, -14 коп.)

100 польских злотых – 864 грн. (8,64 за злотый, -4 коп.)

Курс доллара / Нацбанк

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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