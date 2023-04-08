Доллар впервые пробил 'дно': эксперты рассказали, будет ли курс по 35 грн

Эксперты подчеркнули, что курс доллара по 35 грн/доллар – это оптимистичные оценки, которые тоже имеют право на существование.

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Эксперты рассказали, будет ли курс по 35 грн / УНИАН

В Украине на протяжении длительного времени наблюдается тенденция к укреплению национальной валюты. На днях компания Universal Бапк установила курс наличного доллара на уровне 36,4 грн/доллар при покупке, что на 20 копеек ниже официального курса Нацбанка. Об этом пишет UBR.ua.

Как отметил старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, разница между официальным и наличным курсами составляет уже менее, чем 2%, тогда как в июле 2022 года она достигала 28%, а в сентябре – 16%.

Специалист считает, что причины этого таковы:

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уменьшение спроса на наличную валюту у населения;

отсутствие эмиссии гривны с конца прошлого года;

увеличение предложения из-за сезонной продажи валюты аграриями;

рост индекса ожиданий деловой активности от бизнеса;

работа НБУ с руководителям коммерческих банков по вопросу финмониторинга при транзакциях.

В то же время Максим Орищак, аналитик компании "Центр биржевых технологий", добавляет в список причин, способствующих укреплению гривны, финансовую поддержку стран-партнеров. Эта поддержка позволяет избежать дефолта, планировать золотовалютные резервы страны и управлять бюджетными расходами во время войны. Кроме того, предоставление банкам возможности самостоятельно устанавливать курс валют уменьшает спекулятивные настроения.

Эксперты считают, что теоретически курс действительно может падать ниже уровня 37 грн/доллар, но рядовым украинцам вряд ли удастся воспользоваться плодами этого тренда.

"Курс доллара по 35 грн/доллар – это оптимистичные оценки, которые тоже имеют право на существование. Но для населения это не станет возможностью купить доллар по 35 грн, и товары в стране не подешевеют", - отметил Орищак.

По словам экспертов, основным "тормозом" для снижения курса на наличном рынке является официальный курс НБУ, который сдерживает любую тенденцию на укрепление гривны ниже этого порога. И лишь устранение официального курса НБУ "вниз" гипотетически может обеспечить дальнейшее движение.

Курс доллара в Украине

Ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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