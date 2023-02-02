Впервые в Украине: курс евро резко рванул вверх

Национальный банк с начала войны зафиксировал курс гривны к доллару (29,2549 гривен) и евро (33,1707 гривен).

Курс валют / УНИАН, Апостроф

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на 3 февраля 2023 года.

Так, по данным НБУ евро остановилось на уровне 40,1724. Курс вырос на 0,3401 гривен и впервые превысил уровень в 40 гривен.

При этом НБУ с июля 2022 года не меняет официальный курс гривны к доллару, который находится на уровне 36,5686 гривен.

Национальный банк с начала войны 24 февраля 2022 года зафиксировал курс гривны к доллару (29,2549 гривен) и евро (33,1707 гривен).

Однако уже через месяц, с 23 марта, начал устанавливать курс евро в зависимости от колебаний пары евро-доллар на мировом финансовом рынке.

Нацбанк уже 21 июля девальвировал гривну на 25% до 36,5686 за доллар. Также 21 июля подорожал и евро.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. Причиной может стать активизация боевых действий и удары РФ.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян. В комментарии ubr.ua он напомнил о недавнем массированном обстреле РФ.

Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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