Добавят более 600 гривен: кому в Украине повысят пенсию в мае

По ряду причин, работающие пенсионеры смогут получить перерасчет пенсий не в апреле, а в мае.

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Пенсии в Украине / фото УНИАН, коллаж Главред

Украинским пенсионерам в мае 2023 года повысят пенсии. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, 600 тысяч пенсионеров получат повышенные пенсионные выплаты.

В ПФУ отметили, что это касается украинцев, которые вышли на пенсию по возрасту, но продолжают работать и получать страховой стаж.

Отмечается, что по ряду причин, работающие пенсионеры смогут получить перерасчет пенсий не в апреле, а в мае.

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"С учетом того, что право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный, в том числе, по февраль текущего года, и то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам производится в мае", — говорится в сообщении.

Когда пенсионеры получат повышенную пенсию

Однако, именно денежные выплаты, вероятно, поступят на счета пенсионеров уже в июне, однако надбавку за апрель и май они не потеряют – за эти месяцы пенсионерам также доплатят.

Размер пенсии будет увеличен, если последний раз перерасчет производился два года назад или раньше, то есть стаж увеличился как минимум на 24 месяца.

Например, если человек вышел на пенсию или ему производился перерасчет в 2021 году, а он продолжает работать до сегодняшнего дня, то он может ожидать увеличения своей пенсии. Размер повышения зависит от стажа работы и размера заработной платы. Сумма перерасчета пенсии индивидуальна для каждого пенсионера.

Таким образом, в мае 2023 года около 600 тысяч пенсионеров получат дополнительную надбавку в 624 гривны.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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