Плюс 624 гривны: пенсии в мае изменятся для многих украинцев

Деньги за апрель и май пенсионеры не потеряют. За этим месяцы, как отметили в ПФУ, пенсионерам доплатят.

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Пенсии в Украине / УНИАН

Новые пенсии в Украине в мае получат 600 тысяч человек. Как сообщает Пенсионный фонд, в апреле в Украине провели перерасчет пенсии, однако рассчитывать на нее смогут не все.

Пенсионный фонд в Facebook объяснил украинцам, что работающие пенсионеры смогут получить перерасчет пенсий не в апреле, а в мае. На это есть определенные причины.

"С учетом того, что право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный, в том числе, по февраль текущего года, и то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам производится в мае", — объяснили в ПФУ.

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Известно, что средняя пенсия у них выросла на 624,65 гривен.

Таким образом, пенсионеры, которые продолжают работать, будут получать повышения пенсии только начиная с июня.

Однако деньги за апрель и май они не потеряют. За этим месяцы, как отметили в ПФУ, пенсионерам доплатят.

Кто получит повышенную пенсию

С 1 апреля 2023 выплаты пересчитают для украинцев, которые вышли на пенсию по возрасту, но продолжают работать и получать страховой стаж.

Размер пенсии будет увеличен, если последний раз перерасчет проводился два года назад или ранее, т.е. стаж увеличился как минимум на 24 месяца.

Например, если человек вышел на пенсию (или ему провели перерасчет) в 2021 году и продолжает работать до настоящего времени, то сейчас он может рассчитывать на повышение выплат.

На сколько вырастет пенсия зависит от стажа и размера заработной платы. Для каждого пенсионера сумма перерасчета индивидуальна.

Стоит отметить, следующее увеличение размера пенсий в Украине планируется в июле 2023. Пенсионные выплаты государственным служащим и ученым, назначенные до 31 декабря 2022 проиндексируют на коэффициент 1,2.

Какие еще будут доплаты к пенсиям

В апреле 2023 пенсионеры продолжат получать ежемесячные доплаты по возрасту. Данную программу инициировал президент Владимир Зеленский.

Набдавки к основной пенсии составят:

для лиц от 70 лет – 300 грн;

для лиц от 75 до 80 лет – 456 грн;

пенсионерам старше 80 лет – 570 грн.

Данная доплата устанавливается независимо от вида пенсии, продолжительности страхового стажа и факта работы, закона, по которому назначена пенсия.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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