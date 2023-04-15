Не 3, 97,7 тысячи грн: СМИ рассказали, кто в Украине получает невероятно большие пенсии

В Украине пенсии судей с апреля 2022 года до апреля 2023 года увеличились на 5,3 тыс. грн и составили 97,7 тыс. грн в месяц.

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Пенсионеры / коллаж фото УНИАН

В Украине пенсии судей с апреля 2022 года до апреля 2023 года выросли на 5,3 тысячи грн и сейчас составляют 97,7 тысячи грн в месяц. Это следует из данных отчета ПФУ, который есть в распоряжении "Обозреватель".

При этом, по данным чиновников, большая часть украинцев получают пенсию в размере до 3 тысяч грн.

К слову, в своих пресс-релизах Пенсионный фонд уже не показывает размеры пенсий судей, однако в отчетах ПФУ все еще указывают отдельной строкой размер выплат для судей в отставке. Пенсия таким людям официально называется "пожизненным содержанием", однако деньги оттуда идут точно также из бюджета Пенсионного фонда.

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Всего по состоянию на апрель 2023 года пенсии получают 10, 697 млн украинцев. За год число пенсионеров сократилось на 96 тысяч. Средняя пенсия по стране составляет 5,2 тысячи грн. Однако большая часть пенсионеров (3,1 млн) получают выплаты в размере до 3 тысяч грн. От 3 тысяч до 4 тысяч грн получают 2,2 млн украинцев на заслуженном отдыхе.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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