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Некоторые из украинцев могут выйти на пенсию в 50 лет: какие условия и что для этого нужно

16 февраля 2023, 17:51
Если вы попадаете в эту категорию, нужно обратиться в орган Пенсионного фонда за месяц до 50-летия или в течение трех месяцев после.
Пенсия, деньги, пенсионеры
Некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет/ УНИАН

Досрочный выход на пенсию до достижения пенсионного возраста возможен для многодетных родителей. При этом воспользоваться таким правом может не только многодетная мать, но и отец детей. Однако, согласно закону, выйти на пенсию досрочно сможет только один из них, а не оба.

Соответствующий закон 2040-IX действует в Украине уже почти год. Он вступил в силу с апреля 2022 года и расширил список украинцев, которые могут выйти на пенсию досрочно. Об условиях оформления пенсии в такой ситуации напомнили в Минреинтеграции.

Выйти на пенсию досрочно имеют право многодетная мать и многодетный отец, родившие пятерых или более детей. Женщина при таких условиях сможет оформить пенсию в возрасте 50 лет, если у нее есть не менее 15 лет страхового стажа.

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К мужчине чуть большие требования – он может выйти на пенсию в 55-летнем возрасте при условии наличия стажа не менее 20 лет. Напомним, сейчас в Украине пенсионный возраст составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Также право на досрочный выход на пенсию также имеют матери и отцы лиц с инвалидностью с детства. В этой ситуации требования к возрасту и стажу такие же, как и к многодетным родителям.

Как оформить досрочную пенсию

Для того, чтобы выйти на пенсию досрочно, нужно подать заявление в орган Пенсионного фонда не ранее, чем на месяц до достижения установленного возраста (50 лет для женщин и 60 для мужчин) или не позднее, чем за три месяца после достижения этого возраста.

Если подать заявление до того, как исполнится указанный возраст, то выплаты начнут поступать сразу после достижения этого возраста.

Какие документы нужны для досрочного выхода на пенсию

В орган Пенсионного фонда нужно занести следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, удостоверяющий страховой стаж;
  • свидетельства о рождении детей или их паспорт.

Ознакомиться с полным списком категорий лиц, имеющих право на досрочный выход на пенсию в Украине, можно по ссылке.

Выплата пенсий в Украине

Ранее Главред рассказывал, как будет происходить перерасчет пенсий в марте и кто получит прибавку. В марте нынешнего года запланирована масштабная индексация пенсий. Надбавку в размере 500 грн могут получить те пенсионеры, у которых расчетный размер выплаты близок к минимальной.

Также ранее эксперты объяснили, как украинцы могут увеличить себе пенсию. Граждане Украины, которые собираются уходить на пенсию, могут двумя способами увеличить показатель зарплаты, от которого зависит размер будущего пенсионного вознаграждения

Напомним, в конце января нынешнего года чиновники Минсоцполитики предложили временно лишать пенсионных выплат отдельных граждан или на определенный период отказывать им в назначении пенсий. В первую очередь речь идет о лицах, совершивших уголовные правонарушения, угрожающие национальной безопасности Украины.

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