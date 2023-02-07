glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Перерасчет пенсий в марте: кто получит прибавку и сколько она будет составлять

7 февраля 2023, 17:44
С 1 марта в Украине проведут масштабную индексацию пенсий. В результате расчетный размер выплат (без надбавок) увеличат ориентировочно на 24%.
Пенсии
Перерасчет пенсий в марте: кто получит прибавку и сколько она будет составлят / коллаж фото УНИАН

В марте нынешнего года запланирована масштабная индексации пенсий. Прибавку в размере 500 грн могут получить те пенсионеры, у которых расчетный размер выплаты близок к минимальной, сообщает портал Обозреватель.

Как сообщают в Минсоцполитики, будут увеличены расчетные размеры выплат (без надбавок) − ориентировочно на 24%.

Также сообщается, что повышать будут не полный размер пенсии, а расчетное число. Во время повышения не будут учитываться надбавки −к примеру, надбавка за стаж или же за возраст.

Как говорят должностные лица, пенсии, которые рассчитаны по специальным законам, повышаться не будут. В первую очередь речь идет о чиновниках и госслужащих. А вот военным пенсионерам выплаты будут проиндексированы по совершенно особым правилам, чья разработка сейчас продолжается.

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Другие новости:

пенсия пенсионеры
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:55

Украина "покроется" сосульками: синоптики предупредили об атаке Elisabeth и сильного мороза

17:47

Скрипит обувь: оригинальные способы убрать "музыкальное сопровождение"

17:44

Перерасчет пенсий в марте: кто получит прибавку и сколько она будет составлятьВидео

17:25

В ЕС устроили скандал из-за утечки данных о визите Зеленского в БрюссельВидео

17:19

Какой цвет волос сейчас в моде: 5 обворожительных оттенков 2023 с омолаживающим эффектом

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:18

Чтение звезд не помогло: ВСУ ликвидировали российского астролога-подполковникаВидео

17:18

И следа не останется: 5 удивительных способов, как отмыть налет от чая в термосе

17:13

"Шкура за шкуру": вдовы оккупантов радуются "гробовым" шубам, которые им выдают за смерть мужей

17:00

В Киев приехал легендарный оскароносный режиссер и друг Украины

Реклама
16:32

Как понять, что у него появилась другая: "тонкие" признаки нового романаВидео

16:30

Как очистить вареный картофель от кожуры за 1 секунду: изумительный трюк, который сэкономит времяВидео

16:26

Не испортят блюдо и настроение: как выбрать яйца в супермаркетеВидео

16:04

В Мариуполе прогремели мощные взрывы в месте скопления техники РФ: оккупанты с перепугу подняли авиациюВидео

16:01

"Победа не лежит в нашем кармане": Данилов рассказал о планах РФ к годовщине войны

15:57

Сбежавшая из РФ Заворотнюк поссорилась с фигуристом ЧернышовымВидео

15:40

Какой горшок для орхидеи самый лучший - пластиковый, стеклянный или глиняный

15:34

Favbet Foundation передал для ВСУ очередной микроавтобус Volkswagen

15:22

Почему 8 февраля нельзя открывать окна в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

15:21

"Дом трясло, как коробку, пошли трещины": украинка рассказала, как пережила землетрясение в ТурцииВидео

15:13

Переполох в РФ: россиян отлавливают за песни СердючкиВидео

Реклама
15:08

Почему в СССР массово делали голубятни, а сейчас их можно посчитать на пальцахВидео

15:07

Анна Богдан засветила свои томные прелести крупным планом топлес

14:50

"Украина - не Корея": Данилов ответил безумному Медведеву, пророчащему Украине корейский "сценарий"Видео

14:50

Дряхлый и опухший Михалков вылез на сцену в РФВидео

14:19

"Держите при себе документы и лекарства": астролог сделала жуткий прогноз из-за "бесчинств" УранаВидео

14:07

В небе над Бахмутом сбит российский штурмовик Су-25 за $11 млнВидео

13:51

Бывшая толстушка Ребел Уилсон впервые показала лицо дочери от суррогатной матери крупным планом

13:44

Что будет за уклонение от мобилизации в Украине и какие существуют виды наказаний

13:35

Украина обладает оружием для ударов по целям на территории России – ДаниловВидео

13:27

Когда можно пересаживать комнатные растения - лучшие и худшие дни

13:19

Пшенная каша, от которой невозможно оторваться: 3 способа, как избавиться от горечи

13:14

Что можно добавить в кофе для вкуса: удивительный и неожиданный ответВидео

13:00

Гороскоп на завтра 8 февраля 2023: Тельцам – планы, Ракам – неожиданный доход

12:52

Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 5 тысяч человекВидео

12:46

Злата Огневич повыгибалась на камеру в прозрачных брюках и с "лохматой" грудью

12:22

В Украине продлили на 90 дней мобилизацию и военное положениеВидео

12:02

ПВО не поможет: Украина может наносить удары вглубь РФ - экспертВидео

11:51

Рада назначила Клименко новым министром внутренних дел УкраиныВидео

11:43

Василий Малюк назначен новым руководителем Службы безопасности УкраиныВидео

11:34

Тотальное безденежье ходит по пятам: женские имена, которые несут в себе карму бедностиВидео

Реклама
11:09

Компании жены Медведчука перечисляли миллионы Росгвардии и МВД РФ в аннексированном Крыму

10:59

Почему кошки постоянно спят и нужно ли с этим боротьсяВидео

10:57

Российскому фигуристу ампутировали части обоих ногВидео

10:55

Россия провалит оккупацию Донецкой области: в разведке Британии объяснили причиныВидео

10:36

Они никогда не бросят в беде: топ-3 самых преданных знаков зодиака

10:36

Мощное землетрясение всколыхнуло Россию вслед за ТурциейВидео

10:27

"Министр обороны работает, пока он работает": Данилов высказался о слухах об отставке Резникова

10:20

Удалились в покои: в Таиланде застукали Киркорова с мужчинойВидео

10:16

Готовим печень, которая растает во рту: 3 секрета обжарки субпродукта от опытных кулинаров

10:00

Доровской Александр Викторович досье

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять