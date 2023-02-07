Перерасчет пенсий в марте: кто получит прибавку и сколько она будет составлять

В марте нынешнего года запланирована масштабная индексации пенсий. Прибавку в размере 500 грн могут получить те пенсионеры, у которых расчетный размер выплаты близок к минимальной, сообщает портал Обозреватель.
Как сообщают в Минсоцполитики, будут увеличены расчетные размеры выплат (без надбавок) − ориентировочно на 24%.
Также сообщается, что повышать будут не полный размер пенсии, а расчетное число. Во время повышения не будут учитываться надбавки −к примеру, надбавка за стаж или же за возраст.
Как говорят должностные лица, пенсии, которые рассчитаны по специальным законам, повышаться не будут. В первую очередь речь идет о чиновниках и госслужащих. А вот военным пенсионерам выплаты будут проиндексированы по совершенно особым правилам, чья разработка сейчас продолжается.
Пенсии в Украине
Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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