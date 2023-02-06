Как подать бумаги на оформление пенсии и не потерять часть денег: эксперты разъяснили нюанс

В Украине стоит подавать заявление на начисление пенсию в тот же год, когда она должна быть начислена, говорят эксперты - это сулит некоторую выгоду.

Эксперты разъяснили нюанс правильного оформления пенсии / коллаж УНИАН

В действующем украинском пенсионном законодательстве есть один нюанс − пенсия по возрасту назначается со дня, наступающего за днем достижения пенсионного возраста, если человек подал документы не позднее 3 месяцев со дня наступления такого возрастного показателя. Как пишет портал Social.com.ua, это дает возможность для некоторого лавирования.

Как говорят эксперт, тут речь идет не о годе назначения пенсии, а о годе обращения за ее назначением.

Таким образом, если назначение пенсии произошло, например, в январе 2023 года, а обращение было сделано в декабре 2022 года, то для исчисления пенсии будут учитывать среднюю заработную плату за 2019−2021 годы (за три года, которые были до обращения за ее назначением). Если заявление на назначение пенсии будет подано в 2023 году, тогда для его исчисления будет учтена уже более новая и, вероятно, гораздо более высокая средняя заработная плата за 2020−2022 годы.

Эксперты лишний раз напомнили − обращение за назначением пенсии украинцами может производиться в любое время после возникновения права на пенсию или не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста.

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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