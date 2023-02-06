glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Как подать бумаги на оформление пенсии и не потерять часть денег: эксперты разъяснили нюанс

6 февраля 2023, 13:47
В Украине стоит подавать заявление на начисление пенсию в тот же год, когда она должна быть начислена, говорят эксперты - это сулит некоторую выгоду.
Пенсия, пенсионное
Эксперты разъяснили нюанс правильного оформления пенсии / коллаж УНИАН

В действующем украинском пенсионном законодательстве есть один нюанс − пенсия по возрасту назначается со дня, наступающего за днем достижения пенсионного возраста, если человек подал документы не позднее 3 месяцев со дня наступления такого возрастного показателя. Как пишет портал Social.com.ua, это дает возможность для некоторого лавирования.

Как говорят эксперт, тут речь идет не о годе назначения пенсии, а о годе обращения за ее назначением.

Таким образом, если назначение пенсии произошло, например, в январе 2023 года, а обращение было сделано в декабре 2022 года, то для исчисления пенсии будут учитывать среднюю заработную плату за 2019−2021 годы (за три года, которые были до обращения за ее назначением). Если заявление на назначение пенсии будет подано в 2023 году, тогда для его исчисления будет учтена уже более новая и, вероятно, гораздо более высокая средняя заработная плата за 2020−2022 годы.

Эксперты лишний раз напомнили − обращение за назначением пенсии украинцами может производиться в любое время после возникновения права на пенсию или не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста.

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Новости о пенсиях в Украине:

пенсия пенсионная система
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:47

Как подать бумаги на оформление пенсии и не потерять часть денег: эксперты разъяснили нюанс

13:45

Придется пересматривать логистику: военный эксперт рассказал, как Россия будет реагировать на GLSDBВидео

13:33

Возомнила себя дивой: Любовь Успенская попиарилась на славе Аллы Пугачевой

13:10

Наступление на Донбассе и "оборона" в Крыму и Херсонщине: в ГУР назвали план России

12:46

"Получат по морде, но захотят реванша": РФ двинется на Киев, потому что хочет его падения – РезниковВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:36

Для чего можно использовать чайные пакетики: как сэкономить и принести пользу хозяйствуВидео

12:29

Россия в феврале будет наступать на востоке и юге, всю Украину захватывать уже не рискнет – РезниковВидео

11:54

900 погибших и более 5000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясенияВидео

11:52

"Россияне окажутся в ловушке": освобождение Крыма еще не будет концом войны – экспертВидео

Реклама
11:51

"Случится новый котел": неделя будет горькой, к 24 февраля готовится "пекло" - гороскоп для УкраиныВидео

11:49

Чеснок вымахает с кулак: главные секреты подкормки овоща во время посадки и роста

11:39

Благородный каштан и звонкая медь: как покрасить волосы кофейной гущей, чтобы подружки ахнули

11:33

Зеленский нежно поздравил супругу с днем рождения

11:31

Увольнение Резникова с поста министра обороны отложилиВидео

11:23

Самое мощное землетрясение за 84 года: в Турции 912 человек погибли, ранены - 5385Видео

10:50

Кровавые разборки в Мариуполе: оккупанты устроили перестрелку между собойВидео

10:21

Зачем класть лавровый лист в обувь: многих удивит этот простой секрет

10:21

Оккупанты России могут пойти в наступление в Луганской области после 15 февраля – ГайдайВидео

10:05

Прикрывался должностью: патриарх Кирилл шпионил для СССР в Швейцарии – СМИВидео

10:03

Первый танк Leopard 2 для ВСУ уже прибыл в Польшу из КанадыВидео

Реклама
09:45

Гороскоп на сегодня 6 февраля 2023: Близнецам – спокойствие, Девам – разговоры, Рыбам – серьезность

09:40

В кафе Донецка работницы спели гимн Украины: их заставили просить прощения на камеру и уволилиВидео

09:36

Угроза оккупации Донбасса и выхода к Днепру: Жданов сделал прогноз о провале планов оккупантовВидео

09:35

Как выбрасывать старые кошельки, чтобы вместе с ними не ушли деньги

09:05

Войска РФ усилились на Купянском направлении и Донбассе: Машовец объяснил действия врагаВидео

09:00

Украина получит боеприпасы GLSDB, которыми достанет до Крыма – Сергей ГрабскийВидео

08:53

Операция НАТО "Всё измерено и сосчитано" и распутица в Кремлемнение

08:48

"Это единственное, что у него есть": российский оппозиционер сказал, готов ли Путин остановить войнуВидео

08:22

Почему в гостях нельзя мыть посуду: многие даже не догадываются об этом

07:57

Вторжения РФ можно было избежать: Резников назвал условия

07:56

Завод в РФ и производство 6 000 БПЛА: Тегеран и Москва работают над новым дроном-камикадзе – WSJВидео

07:13

Путин боится рисковать ради достижения своих целей в войне против Украины - ISWВидео

06:50

Чего боится Путин: астролог назвал три главные фобии хозяина Кремля, связанные с войнойВидео

06:31

Цель - оккупация Донбасса: РФ готовит масштабное наступление, СМИ назвали сроки

06:19

Вступление в ЕС "через два года": почему завышенные ожидания лишь вредятмнение

05:10

Весна явится неожиданно: синоптик назвал даты резкого потепления в УкраинеВидео

04:30

Герасимов и Шойгу добились цели: в бункере Путина "мини-переворот" с последствиями – ПионтковскийВидео

03:40

Военный эксперт рассказал, сколько враги производят в сутки снарядов и ракетВидео

03:20

Бомбический ужин на скорую руку: вкуснейший рецепт, который восхитит всю семьюВидео

02:52

"Эту фотку лучше вообще не выкладывать": Волочкова разделась на фоне иконыВидео

Реклама
02:20

Почему нельзя выбрасывать подушки и что с ними делать, если они отслужили свое

01:30

Дочь-подросток Ольги Фреймут едва не выронила грудь из платья-комбинации на танцполе

00:51

Почему 6 февраля нельзя варить пельмени: приметы и что нельзя делатьВидео

00:19

Буданова на посту главы разведки заменит заместитель руководителя ОП - нардеп ГончаренкоВидео

05 февраля, воскресенье
23:56

Два сценария: Каспаров спрогнозировал, как именно будет разваливаться Россия

23:56

Россия готовит масштабное наступление на Украину в ближайшие 10 дней - FTВидео

23:33

Зачем Елизавета II при людях крутила обручальное кольцо: раскрыт главный секрет королевыВидео

23:04

Да будут свет и тепло в каждом блиндаже: делаем окопную свечу своими руками

22:52

Зачем 7 февраля нужно каждому спрятать кусочек сахара: приметы и что нельзя делатьВидео

22:35

Санкции против РФ на 50 лет: Зеленский подписал еще один указ СНБОВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Новогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять