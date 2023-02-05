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Есть два способа: эксперты пояснили, как украинцы могут увеличить себе пенсию

5 февраля 2023, 14:01
Украинцы, которые уходят на пенсию, могут двумя способами увеличить показатель зарплаты, от которого зависит ее будущий размер.
Пенсия, трудовая книжка
Есть способы увеличить себе пенсию - эксперты / коллаж УНИАН

Граждане Украины, которые собираются уходить на пенсию, могут двумя способами. увеличить показатель зарплаты, от которого зависит размер будущего пенсионного вознаграждения. Об этом рассказали эксперты "Социальной платформы".

Как говорят эксперты, для того чтобы "поднять" свою зарплату для расчета будущей пенсии можно так:

  • исключив "невыгодные" периоды работы (когда получали низкую официальную зарплату);
  • доплатив единый социальный взнос (ЕСВ) ‒ дополнительно к тому, что уже выплатил в бюджет страны работодатель.

Эксперты утверждают ‒ зарплата учитывается в формуле расчета пенсии в виде коэффициента. Для того, чтобы его получить, нужно взять свою зарплату за каждый месяц и разделить ее на среднюю зарплату по Украине (по состоянию на месяц расчета). И, соответственно, чем выше итоговый коэффициент, тем лучше.

При расчете разрешается использовать так называемую оптимизацию заработка. Это проработанный механизм, который позволяет исключить до шестидесяти месяцев из расчета. При этом есть ограничения ‒ все эти месяцы должны идти в трудовой биографии подряд. А общая их продолжительность не должна превышать одной десятой от всего стажа.

При этом, утверждают эксперты, чем больше у человека страхового стажа, тем выше пенсия. Соответственно, покупка дополнительного стажа тоже весьма позитивно скажется на размере выплат.

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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