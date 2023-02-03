В Украине ежегодно требования к стажу увеличивается на 12 месяцев. Как говорят эксперты, до 2028 года норма будет составлять уже 35 лет.

Большинство украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет: эксперт назвала критический год / коллаж фото УНИАН

В Украине в 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь как минимум 30 лет страхового стажа, а к 2028-му норма составит уже 35 лет. Такой прогноз в комментарии "Обозревателю" озвучила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

По ее словам, при этом критическим станет 2025 год − с этого момента большинство украинцев не сможет выйти на пенсию вовремя.

Как рассказала ученая, в среднем украинцы в 60 лет имеют около 32 года стажа. Поэтому выполнить требование для выхода на пенсию вовремя в 2023-м они смогут, а вот с 2025-го наступит критический момент.

Чиновники из Пенсионного фонда утверждали, что даже при изменении требований к стажу, около 55% украинцев все равно сможет выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Но эти оценки были составлены еще до пандемии коронавируса и полномасштабной войны с Россией.

Ткаченко напоминает – за минувший год около 3 млн украинцев перестали платить единый социальный взнос – а, стало быть, им не засчитывают страховой стаж.

Если ситуацию не изменить и требования к стажу не пересмотреть, то украинцы при формальном пенсионном возрасте в 60 лет будут вынуждены работать до 63 или даже 65 лет. Все, кто не выполнит требования по стажу, не смогут вовремя получить пенсию.

Ткаченко полагает – властям страны необходимо остановить рост требований к стажу на уровне 30 лет и при этом повысить всем гражданам пенсионный возраст до 65 лет.

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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