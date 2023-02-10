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Перестать платить или вообще не назначать: кому могут на время отменить пенсии

10 февраля 2023, 10:03
В Минсоцполитики предложили временно лишать пенсий лиц, совершивших уголовные правонарушения, угрожающие нацбезопасности страны
Пенсионеры
Есть категории украинцев, которым могут на время отменить пенсии - Минсоцполитики / коллаж фото УНИАН

В конце января нынешнего года чиновники Минсоцполитики предложили временно лишать пенсионных выплат отдельных граждан либо на определенный период отказывать им в назначении пенсий. Такое сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

В первую очередь, речь идет о лицах, совершивших уголовные правонарушения, угрожающие национальной безопасности Украины. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке выплаты пенсий лицам, совершившим преступление против основ национальной безопасности Украины"" уже опубликован на сайте Минсоцполитики.

В соответствии с законопроектом предлагают внести изменения в законодательство и прекратить выплату пенсии или не назначать ее лицу, которые отбывают наказание за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных такими статьями УК Украины:

  • 109 (действия, направленные на насильственную смену власти);
  • 110 (посягательство на территориальную целостность);
  • 111 (государственная измена);
  • частями 3 и 8 статьи 111-1 (коллаборационизм).

Выплата должна прекращаться с даты вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Чиновники отмечают, что после отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы за совершение уголовного правонарушения, которое предусмотрено вышеуказанными статьями, выплата пенсии должна быть возобновлена либо она может быть назначена заново.

Пенсии в Украине

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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