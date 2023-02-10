Перестать платить или вообще не назначать: кому могут на время отменить пенсии

В конце января нынешнего года чиновники Минсоцполитики предложили временно лишать пенсионных выплат отдельных граждан либо на определенный период отказывать им в назначении пенсий. Такое сообщение было опубликовано на сайте ведомства.
В первую очередь, речь идет о лицах, совершивших уголовные правонарушения, угрожающие национальной безопасности Украины. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке выплаты пенсий лицам, совершившим преступление против основ национальной безопасности Украины"" уже опубликован на сайте Минсоцполитики.
В соответствии с законопроектом предлагают внести изменения в законодательство и прекратить выплату пенсии или не назначать ее лицу, которые отбывают наказание за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных такими статьями УК Украины:
- 109 (действия, направленные на насильственную смену власти);
- 110 (посягательство на территориальную целостность);
- 111 (государственная измена);
- частями 3 и 8 статьи 111-1 (коллаборационизм).
Выплата должна прекращаться с даты вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Чиновники отмечают, что после отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы за совершение уголовного правонарушения, которое предусмотрено вышеуказанными статьями, выплата пенсии должна быть возобновлена либо она может быть назначена заново.
Пенсии в Украине
Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.
Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.
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