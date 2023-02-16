Евросоюз в годовщину нападения Путина на Украину оставит Россию без унитазов

Европейский Союз в рамках 10-го пакета санкций намерен запретить экспорт на территорию страны-агрессора России биде, унитазов, сливных бачков и другой подобной сантехники. В доме каждого пятого россиянина нет туалета, поэтому армия оккупантов крадет унитазы в странах, на которые нападает.
В материале Euobserver говорится о том, что унитазы – символ правления директора государства-оккупанта РФ Владимира Путина. Режим ничего не сделал для улучшения жизни россиян.
Также журналисты отметили, что россияне начали красть унитазы еще в Грузии в 2008 году. Теперь армия РФ ворует их в Украине, тогда как в каждом пятом российском доме нет туалета.
"Пусть берут унитазы - они понадобятся в дороге - и возвращаются домой", - говорил президент Зеленский в январе.
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Кроме того, в издании привели еще одну цитату президента по поводу сантехнической клептомании российских оккупантов.
"Вы знаете, они раньше говорили о своей самой большой мечте - увидеть Париж и умереть… Теперь их мечта - украсть унитаз и умереть", - подчеркивал Владимир Зеленский.
Боец ТРО Владимир Вятрович заявлял, что некоторые действия российских оккупантов никто не может объяснить, кроме как психиатр. По его словам, унитаз – приз солдата РФ, который тот закинул на танк и повез домой.
Ранее один из оккупантов России признался, что дома у него нет ни душа, ни туалета. В Украине он увидел цивилизацию. Туалет у захватчика в виде дырки в полу.
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