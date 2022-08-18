УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Дома нет ни душа, ни унитаза": пленный оккупант впервые увидел цивилизацию в Украине

18 августа 2022, 17:54

Он поделился, что у него дома есть только туалет на улице с дыркой в полу.

Оккупант
Оккупант / скриншот

Российский оккупант, попавший в плен к ВСУ, признался, что у него дома нет ни душа, ни туалета. Оборудованный водопроводом дом он, вероятно, впервые увидел в Украине.

Интервью с захватчиком опубликовал на YouTube-канале журналист Юрий Золкин.

В разговоре с оккупантом он поинтересовался, есть ли у него дома душ и туалет.

"Душа нет, туалет есть. Ну зато у нас есть баньки", – неуверенно ответил оккупант.

Журналист решил уточнить, что имел в виду унитаз.

"А, нет, такого нет", – признался оккупант.

Он поделился, что у него дома есть только туалет на улице с дыркой в полу.

"Вам бы стояло сделать душ и туалет дома. Вот видите, вы говорите, проблем нет у вас. Вот не поехали бы вы в Украину, могли бы себе дома канализацию наконец сделать", – возмутился Золкин.

Напомним, в Черниговской области некоторые военные из России впервые увидели унитазы. Они не могли понять, как можно ходить в туалет прямо в доме.

Необычные для оккупантов "чудо-устройства" они поворовали у местных жителей и забрали с собой, когда бежали от армии Украины в Беларусь. А вот другие захватчики и вовсе не знали, что делать с унитазом – они ставили сверху "мисочку" и так ходили в туалет.

Ранее в Сети показали, как выглядит общественный туалет в одном из городов России. Оказалось, что там полная антисанитария. Автор видео посмеялся и заявил, что, дескать, такую страну никто не сможет победить, в том числе и США.

Читайте также:

война в Украине унитаз
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:52

Пиррова победа Путина, или Для чего России нужны атаки 24 августа

18:50

Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику

18:42

"Татуировки срезали болгаркой": украинский военный рассказал, как оккупанты издевались над пленнымиВидео

18:23

"Конец господства Запада": Орбан разразился "хотелками" Кремля по войне России против УкраиныВидео

18:05

Полуобнаженную Лесю Никитюк послали на четыре буквы

Реклама
18:03

Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем: детали переговоровВидео

17:54

"Дома нет ни душа, ни унитаза": пленный оккупант впервые увидел цивилизацию в Украине

17:51

Зрелище не для слабонервных: Долина в микро шортах и с крестом на пол пуза приехала выступать в Крыму

17:30

Бывший муж Ирины Билык заступился за певицу на московской тусовке

17:20

Никаких компромиссов с Россией, условие Украины – возвращение земель в границах 1991 года – ДаниловВидео

17:10

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

17:05

"Не смогут сделать это под пулями": Жданов объяснил, для чего Путину нужно перемириеВидео

17:01

Зеленский провел встречу с Гутерришем: о чем договорилисьВидео

16:58

Экономным хозяйкам на заметку: зачем оборачивать фольгой стеклянные банки

16:47

Визовый бан для россиян в ЕС: в Москве случилась истерикаВидео

16:35

Путинист Владимир Машков впервые отреагировал на проукраинскую позицию дочери

16:30

Украинский телеканал вырезал все эпизоды с танцевального шоу, где была судья Денисова, которая не поддержала Украину

16:26

НАТО может уничтожить режим Путина, не вступая с Россией в прямую войну – БадракВидео

16:15

День флага 2022: дата, история государственного символа Украины и поздравления

16:06

Выходной на День Независимости Украины 2022 – будем ли отдыхать 24 августа

Реклама
16:06

В Крыму снова масштабный пожар: черное пылающее облако поднимается в небоВидео

16:06

40 украинских звезд посвятили украинской армии кавер-версию легендарного хита Майкла ДжексонаВидео

15:54

Фотографировался в образе клоуна: ВСУ отправили домой в мешке оккупанта из БурятииВидео

15:52

Кушанашвили заступился за затравленную в РФ Вайкуле, напомнив о болезни певицы

15:49

А Потап? Настя Каменских вернулась в Украину

15:36

В Польше полиция скрутила пьяного русского, который бросался на медиков и кричал "Я люблю Путина!"Видео

15:30

Состоялась встреча Зеленского и Эрдогана во Львове: что известно

15:20

Улетная закуска на зиму: превосходный рецепт за 30 минутВидео

15:17

"Бавовны" будет много: фонд Притулы приобрел спутник для ВСУВидео

15:12

Отмываем копоть, жир и следы от ручки: как почистить обои в домашних условиях

15:09

"Оккупантам или в плен, или отступать": Жданов рассказал, когда ВСУ отобьют юг УкраиныВидео

15:06

Войска РФ готовят резервы и намерены выйти на админграницу Луганщины – ГайдайВидео

15:06

Может устроить второй Беслан: экстрасенс Макс Гордеев сделал жуткий прогноз на День независимостиВидео

15:04

"Остановить Путина нужно сейчас": в США призывают Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMSВидео

14:52

Выдвигают абсурдные условия: РФ угрожает остановить работу ЗАЭСВидео

14:39

Яблочный Спас 2022 – поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

14:35

"В могиле нет праха Юры Шатунова": после похорон певца начался скандал

14:28

Участник Холостячки совершил каминг-аут и рассказал о помолвке с избранником: Огневич отреагировала

14:19

Лучшая реклама войны: ВСУ ликвидировали оккупанта, который снялся в ролике с призывом к русским воеватьВидео

14:03

Паспорт с печатью, где три буквы и военный корабль: гражданина РФ не пустили из Украины в Румынию

Реклама
14:02

Собирал деньги для украинцев: в Лондоне жестоко убили и ограбили 87-летнего музыканта

13:50

Больше не будет "шалить": ВСУ ликвидировали "добровольца"-оккупанта по фамилии ШалуновВидео

13:49

Львовское рандеву Эрдогана, Зеленского и Гутерриша: о чём оно?мнение

13:19

Ударят в День Независимости: РФ везет к границе с Украиной эшелоны с ракетами к ЗРК С-300Видео

13:08

Встреча Зеленского с Путиным может состояться: в России заявили о готовности к переговорам - СМИВидео

12:51

Бывший Мишиной Эллерт ответил на хейт из-за своего визита в США во время войны

12:37

"Я вас ненавижу": мать известной украинской легкоатлетки погибла во время ракетного удара по ХарьковуВидео

12:29

Кремль "упивается кровью": Путин хочет превратить Харьков в Грозный-1996 - ПодолякВидео

12:26

Перелом в войне и "спасательный круг" для Украины: астролог предрекла перемены осеньюВидео

12:19

Летчики ВСУ знатно "покрошили" оккупантов на Юге: уничтожены 3 десятка солдат, склад и бронетехника

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две недели
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять