"Дома нет ни душа, ни унитаза": пленный оккупант впервые увидел цивилизацию в Украине

Оккупант / скриншот

Российский оккупант, попавший в плен к ВСУ, признался, что у него дома нет ни душа, ни туалета. Оборудованный водопроводом дом он, вероятно, впервые увидел в Украине.

Интервью с захватчиком опубликовал на YouTube-канале журналист Юрий Золкин.

В разговоре с оккупантом он поинтересовался, есть ли у него дома душ и туалет.

"Душа нет, туалет есть. Ну зато у нас есть баньки", – неуверенно ответил оккупант.

Журналист решил уточнить, что имел в виду унитаз.

"А, нет, такого нет", – признался оккупант.

Он поделился, что у него дома есть только туалет на улице с дыркой в полу.

"Вам бы стояло сделать душ и туалет дома. Вот видите, вы говорите, проблем нет у вас. Вот не поехали бы вы в Украину, могли бы себе дома канализацию наконец сделать", – возмутился Золкин.

Напомним, в Черниговской области некоторые военные из России впервые увидели унитазы. Они не могли понять, как можно ходить в туалет прямо в доме.

Необычные для оккупантов "чудо-устройства" они поворовали у местных жителей и забрали с собой, когда бежали от армии Украины в Беларусь. А вот другие захватчики и вовсе не знали, что делать с унитазом – они ставили сверху "мисочку" и так ходили в туалет.

Ранее в Сети показали, как выглядит общественный туалет в одном из городов России. Оказалось, что там полная антисанитария. Автор видео посмеялся и заявил, что, дескать, такую страну никто не сможет победить, в том числе и США.

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