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"В комнате – в туалет?" Войска России поворовали у людей унитазы в Черниговской области

11 апреля 2022, 10:02

Для некоторых оккупантов РФ оказалось шоком увидеть унитаз – они не знали, что это такое.

Женщина искренне удивляется тем, как некоторые российские оккупанты воровали унитазы / Скриншот видео

В Черниговской области некоторые военные из России впервые увидели унитазы. Они не могли понять, как можно ходить в туалет прямо в доме. Необычные для оккупантов "чудо-устройства" они поворовали у местных жителей и забрали с собой, когда бежали от армии Украины в Беларусь. А вот другие захватчики и вовсе не знали, что делать с унитазом – они ставили сверху "мисочку" и так ходили в туалет.

В Сети появилось видео с рассказом женщин с Черниговщины, которые вынуждены были пережить оккупацию. По их словам, не обошлось и без курьезов – некоторые из захватчиков впервые увидели унитазы.

Не понимая, как можно ходить в туалет прямо в доме, шокированные оккупанты расспрашивали у людей, что это за устройство.

"Они унитазы забирали. Унитазы! Заходит в дом - и говорит: "А что это такое?". А ему кто-то говорит: "Унитаз". "А что это такое?" , Это эти узкоглазые долбни... Спрашивает, зачем оно. Ему говорят, что мы в туалет ходим. "В комнате - в туалет?". Так вот это забрал, может, поставит в комнате - и будут ходить", - рассказывает бабушка, не скрывая своего удивления.

Не знали, как пользоваться унитазом

Также на Черниговщине рассказали, что в Ягодном некоторые оккупанты и вовсе испугались неопознанного устройства. Они применяли унитаз по-своему.

"В Ягодном, рассказывали, они на унитаз ставили мисочку – и "ходили". А потом выносили. Это же вообще!" – не скрывает смеха женщина, рассказывая историю.

Напомним, ранее в Сети показали, как выглядит общественный туалет в одном из городов России. Оказалось, что там полная антисанитария. Автор видео посмеялся и заявил, что, дескать, такую страну никто не сможет победить, в том числе и США.

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