"Пиндосы о..сруться": в сети показали, как выглядит российский уличный туалет

Парень показал отвратительные условия, в которых справляют главные нужды россияне.
В сети показали, как выглядят российские туалеты.
Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале "Боже, яке кончене".
Так, на видео молодой парень показывает, как в каком-то из городов россии выглядят уличные туалеты. Нужник оказывается весь в нечистотах, туда в буквальном смысле негде ступить.
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"Ноухау цивилизованной страны. Сейчас пиндосы точно об..руться", - комментирует он.
"Это россия, ребята. И никто и никогда ее не победит", - иронизирует он.
Теперь становится понятно, почему российские солдаты, которые издеваются над мирным населением Украины, воруют не только драгоценности, а еще и унитазы и старые двери.
Автор: Алена Кюпельская