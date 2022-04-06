"Пиндосы о..сруться": в сети показали, как выглядит российский уличный туалет

Так выглядит туалет в россии/Cкриншот

В сети показали, как выглядят российские туалеты.

Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале "Боже, яке кончене".

Так, на видео молодой парень показывает, как в каком-то из городов россии выглядят уличные туалеты. Нужник оказывается весь в нечистотах, туда в буквальном смысле негде ступить.

Читайте такжеВ России начали торговать награбленным орками-мародерами в Украине

"Ноухау цивилизованной страны. Сейчас пиндосы точно об..руться", - комментирует он.

"Это россия, ребята. И никто и никогда ее не победит", - иронизирует он.

Теперь становится понятно, почему российские солдаты, которые издеваются над мирным населением Украины, воруют не только драгоценности, а еще и унитазы и старые двери.