Руководила финансами Минобороны РФ: в России нашли мертвой еще одну топ-чиновницу

В России нашли мертвой еще одну чиновницу из высшего эшелона власти – Марину Янкину, которая руководила управлением финансового обеспечения Минобороны РФ в Западном военном округе.
Тело 58-летней женщины обнаружили под окнами дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Отмечается, что тело нашли вечером в среду, 15 февраля, под окнами дома на Замшиной улице Калининского района Санкт-Петербурга.
В пресс-службе Западного военного округа России подтвердили, что погибшая работала в управлении, однако больше ничего не комментировали.
Правоохранительные органы страны-агрессора рассматривают версию о самоубийстве.
Серия загадочных смертей чиновников в РФ
Это уже не первый раз в РФ при загадочных обстоятельствах гибнут российские чиновники и бизнесмены. Сначала в конце января – начале февраля 2022 года в России один за одним нашли тела 60-летнего главы транспортной службы "Газпром инвест" Леонида Шульмана и 61-летнего заместителя генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности Александра Тюлякова.
18 апреля 2022 года нашли мертвым 51-летнего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева в его квартире на Университетском проспекте в Москве.
21 апреля 2022 года в Испании обнаружили задушенным топ-менеджера компании "Новатэк" Сергея Протосеню. Там как раз были найдены тела его жены и 18-летней дочери.
1 сентября 2022 года в России при странных обстоятельствах погиб председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов. Сообщалось, что он якобы выбросился из окна больничной палаты.
13 февраля 2023 года в России нашли мертвым генерал-майора, экс-заместителя начальника Главного управления МВД РФ в борьбе с экстремизмом Владимира Макарова, который до января текущего года занимался репрессиями несогласных с путинским режимом.
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