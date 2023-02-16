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Руководила финансами Минобороны РФ: в России нашли мертвой еще одну топ-чиновницу

16 февраля 2023, 15:51
Правоохранители страны-агрессора России рассматривают версию самоубийства.
Марина Янкина
В России нашли мертвой главу управления финансового обеспечения Минобороны РФ в Западном военном округе/ Минобороны РФ

В России нашли мертвой еще одну чиновницу из высшего эшелона власти – Марину Янкину, которая руководила управлением финансового обеспечения Минобороны РФ в Западном военном округе.

Тело 58-летней женщины обнаружили под окнами дома в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что тело нашли вечером в среду, 15 февраля, под окнами дома на Замшиной улице Калининского района Санкт-Петербурга.

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В пресс-службе Западного военного округа России подтвердили, что погибшая работала в управлении, однако больше ничего не комментировали.

Правоохранительные органы страны-агрессора рассматривают версию о самоубийстве.

Серия загадочных смертей чиновников в РФ

Это уже не первый раз в РФ при загадочных обстоятельствах гибнут российские чиновники и бизнесмены. Сначала в конце января – начале февраля 2022 года в России один за одним нашли тела 60-летнего главы транспортной службы "Газпром инвест" Леонида Шульмана и 61-летнего заместителя генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности Александра Тюлякова.

18 апреля 2022 года нашли мертвым 51-летнего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева в его квартире на Университетском проспекте в Москве.

21 апреля 2022 года в Испании обнаружили задушенным топ-менеджера компании "Новатэк" Сергея Протосеню. Там как раз были найдены тела его жены и 18-летней дочери.

1 сентября 2022 года в России при странных обстоятельствах погиб председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов. Сообщалось, что он якобы выбросился из окна больничной палаты.

13 февраля 2023 года в России нашли мертвым генерал-майора, экс-заместителя начальника Главного управления МВД РФ в борьбе с экстремизмом Владимира Макарова, который до января текущего года занимался репрессиями несогласных с путинским режимом.

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