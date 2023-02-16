Эксперт рассказал, могут ли поражения оккупантов в Украине запустить процессы распада России

Евгений Дикий считает, что поражения россиян в Украине могут запустить процессы, похожие на те, которые случились в Российской империи после проигранных войн.

Могут ли поражения оккупантов в Украине запустить процессы распада РФ - прогноз эксперта/ коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Болезненные военные поражения русских оккупантов могут стать катализатором разрушительных процессов в стране-агрессоре. Об этом заявил в интервью Главреду заявил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Поскольку сама по себе война не стала активно непопулярной (но она не является и популярной, это не 2014 год с Крымом), это не может вызвать антивоенное движение. На эту войну идут мрачно, невесело, но принимают 100 граммов для храбрости и уходят. Повторюсь, наш расчет на то, что определенное количество цинковых гробов что-то сдвинет, не сработал. Так что теперь триггером, который может хоть что-то в РФ сдвинуть, могут быть болезненные военные поражения. Это уже не механизм афганской или чеченской войн, которые были проиграны в значительной степени потому, что общество устало получать "цинки"", − сказал он.

Дикий считает, вполне вероятно, что поражения русской армии в Украине могут запустить процессы, аналогичные тем, которые случились в Российской империи после проигранных ею Крымской или Русско-японской войн.

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"Здесь уже действует механизм Крымской или русско-японской войн, когда явное поражение на фронте запускает вопросы о том, что пошло не так и почему Россией плохо управляют. Соответственно, и процессы внутри России будут определяться тем, как разиваются события на фронте", − подытожил он.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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