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Кровопускание: чиновники и олигархи из РФ гибнут семьями при загадочных обстоятельствах

21 апреля 2022, 21:14

За последние месяц-два, как в РФ, так и по всему миру, постепенно гибнут и в массовом порядке совершают самоубийства русские олигархи и чиновники.

Россия,флаг
Чиновники и олигархи из РФ гибнут семьями при загадочных обстоятельствах/ УНИАН

По всему миру ‒ как в стране-агрессоре России, так и за ее пределами ‒ в последние месяцы при непонятных обстоятельствах либо совершают самоубийства, либо оказываются убитыми множество высокопоставленных российских чиновников или олигархов. Портал ТСН собрал топ-5 таких случаев.

1.Александр Тюляков

61-летнего мужчину нашли мертвым 25 февраля на улице Рубиновой в элитном поселке Ленинский (Ленинградская область), в гараже-пристройке к его дому. Тюляков работал заместителем генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности. Нашла мужчину его сожительница.

2. Леонид Шульман

30 января в том же поселке Ленинский был обнаружен мертвым 60-летний Леонид Шульман - глава транспортной службы "Газпром Инвест". Мужчину обнаружили в ванной комнате его собственного дома. На бортике ванны была посмертная записка, в которой погибший жаловался на невыносимые боли в сломанной ноге.

3.Владислав Аваев

18 апреля нашли мертвым 51-летнего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева в его квартире на Университетском проспекте в Москве. Вместе с ним были найдены мертвыми его супруга. Елена и 13-летняя дочь Мария. В мертвых руках Аваева был пистолет, а квартира была закрыта изнутри. Поэтому полиция предполагает, что банкир из ревности сам застрелил жену (якобы за измену) и дочь, а затем застрелился сам.

4. Михаил Уотфорд

Российский олигарх был найден повешенным в гараже собственного поместья Вентворт (английское графство Суррей). Полиция считает смерть "необъяснимой", но впоследствии склонилась к тому, что 66-летний миллиардер совершил суицид.

5. Сергей Протосеня

21 апреля мертвым нашли задушенным топ-менеджера компании "Новатэк" Сергей Протосеню ‒ на его вилле в городе Льорет-де-Мар, Испании. Затем неподалеку нашли мертвые тела его жены Натальи и их 18-летней дочери (с ножевыми ранениями). Отметим, что "Новатэк" - компания, занимающаяся добычей природного газа (причем вторая в России по объемам добычи).

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Напомним, ранее, 8 апреля, Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России в связи с войной, развязанной против Украины.

В черный список попали главы российских государственных корпораций и олигархи, а также банки и компании. Об этом идет речь в официальном журнале ЕС.

Под новые санкции ЕС попали:

  • глава Сбербанка Герман Греф;
  • олигарх Олег Дерипаска;
  • близкие к Путину бизнесмены Игорь и Борис Ротенберги
  • сын Сулеймана Керимова Саид;
  • Владимир Богданов (Сургутнефтегаз).
Автор: Егор Бунин
viber
новости России закон об олигархах
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