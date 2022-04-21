Кровопускание: чиновники и олигархи из РФ гибнут семьями при загадочных обстоятельствах

За последние месяц-два, как в РФ, так и по всему миру, постепенно гибнут и в массовом порядке совершают самоубийства русские олигархи и чиновники.
По всему миру ‒ как в стране-агрессоре России, так и за ее пределами ‒ в последние месяцы при непонятных обстоятельствах либо совершают самоубийства, либо оказываются убитыми множество высокопоставленных российских чиновников или олигархов. Портал ТСН собрал топ-5 таких случаев.
1.Александр Тюляков
61-летнего мужчину нашли мертвым 25 февраля на улице Рубиновой в элитном поселке Ленинский (Ленинградская область), в гараже-пристройке к его дому. Тюляков работал заместителем генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности. Нашла мужчину его сожительница.
2. Леонид Шульман
30 января в том же поселке Ленинский был обнаружен мертвым 60-летний Леонид Шульман - глава транспортной службы "Газпром Инвест". Мужчину обнаружили в ванной комнате его собственного дома. На бортике ванны была посмертная записка, в которой погибший жаловался на невыносимые боли в сломанной ноге.
3.Владислав Аваев
18 апреля нашли мертвым 51-летнего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева в его квартире на Университетском проспекте в Москве. Вместе с ним были найдены мертвыми его супруга. Елена и 13-летняя дочь Мария. В мертвых руках Аваева был пистолет, а квартира была закрыта изнутри. Поэтому полиция предполагает, что банкир из ревности сам застрелил жену (якобы за измену) и дочь, а затем застрелился сам.
4. Михаил Уотфорд
Российский олигарх был найден повешенным в гараже собственного поместья Вентворт (английское графство Суррей). Полиция считает смерть "необъяснимой", но впоследствии склонилась к тому, что 66-летний миллиардер совершил суицид.
5. Сергей Протосеня
21 апреля мертвым нашли задушенным топ-менеджера компании "Новатэк" Сергей Протосеню ‒ на его вилле в городе Льорет-де-Мар, Испании. Затем неподалеку нашли мертвые тела его жены Натальи и их 18-летней дочери (с ножевыми ранениями). Отметим, что "Новатэк" - компания, занимающаяся добычей природного газа (причем вторая в России по объемам добычи).
Читайте также"Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено": олигарх РФ рассказал о жизни под санкциями
Напомним, ранее, 8 апреля, Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против России в связи с войной, развязанной против Украины.
В черный список попали главы российских государственных корпораций и олигархи, а также банки и компании. Об этом идет речь в официальном журнале ЕС.
Под новые санкции ЕС попали:
- глава Сбербанка Герман Греф;
- олигарх Олег Дерипаска;
- близкие к Путину бизнесмены Игорь и Борис Ротенберги
- сын Сулеймана Керимова Саид;
- Владимир Богданов (Сургутнефтегаз).