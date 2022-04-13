Дворец украинского олигарха под Киевом "отжали" под штаб военных медиков

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В шикарном поместье украинского миллиардера Виктора Пинчука под Киевом живут и работают военные медики и добровольцы.

Как рассказал журналист Михаил Ткач, на второй неделе войны добровольцы зашли в имение Виктора Медведчука на Вышгородском направлении под Киевом с намерением разместить там военный госпиталь. Однако помещение оказалось неприспособленным под медицинские цели.

В конце концов Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова разместился в поместье Виктора и Елены Пинчук.

Отмечается, что хозяин дома, находящийся в лондоне, лично связался с медиками и дал добро на создание штаба на его территории. Так, мобильный госпиталь получил штаб с согласия сторон.

"Здесь появились медикаменты, разложенные на бильярдном столе, у бассейна – ящики с медицинским оборудованием, а во дворе – скорые, которые выезжали для оказания помощи пострадавшим от оккупации городов и поселков в Киевской области и продолжают выезжать на Восток. Правда, как только избитые российские войска были вынуждены отступить от Киева, одна из сторон стала сомневаться в договоре. И это не военные медики", — говорится в сообщении.

Медики добавили, что в последствии от хозяина дворца начали приходить "гонцы", которые предложили освободить помещение. В свою очередь медики говорят, что намерены находится во дворце Пинчука до победы.

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