Бизнесмены и олигархи покидают Украину чартерными рейсами - СМИ

Из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов / Украинская правда

В воскресенье появилась информация, что украинские олигархи и бизнесмены массово покидают Украину чартерными рейсами.

Как пишет издание Украинская правда, только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

"Такого количества чартеров не было за 6 лет наблюдений. Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину в воскресенье – борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова", - пишет издание.

Позже Колесников отметил, что находится в Киеве и не собирается никуда уезжать. По его словам, самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание.

Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.

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По данным СМИ, от двух источников партии ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича.

"Один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих", - пишет Украинская правда.

В тот же день выехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук.

Бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен.

В тот же день выехал за границу Александр Ярославский, чей кортеж сбил насмерть человека.

12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий.

В пресс-службе Хмельницкого сообщили, что он улетел с командой на обучение и должен вернуться в Украину 20 февраля. Там добавили, что этот тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются в Украине.

13 февраля из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко.

В пресс-службе Ставницера сообщили, что он улетел в командировку и на днях вернется в Украину.

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Возможное вторжение России в Украину

Издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине — нападение может произойти до 20 февраля.

Президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО также назвал предполагаемой датой вторжения России в Украину 16 февраля.

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