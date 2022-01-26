"Ситуация непредсказуема": посольство США просит американцев покидать Украину

США хочет, чтобы американцы выехали из Украины / УНИАН

США призывают сво их граждан в Украине покинуть страну в связи с усилением угрозы военных действий со стороны России.

На сайте американского посольства в Украине опубликована просьба к гражданам США в Украине просят заполнить онлайн-форму для возможности дальнейшего общения.

"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за усиления угрозы российских военных действий и может ухудшаться без предупреждения. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что посольство остается открытым и может обрабатывать паспорта США и другие консульские документы и даже предоставлять займы на репатриацию гражданам США, которые в настоящее время не могут позволить себе купить коммерческий билет до Соединенных Штатов.

Напомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.

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Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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