Белый дом созывает два секретных брифинга в свете информации о вторжении России в Украину

Американский президент Джо Байден обеспокоен ситуацией в Украине.
Администрация Белого дома запланировала на вторник, 25 января, два секретных брифинга. Главным и единственным вопросом повестки дня будет рассмотрение угрозы вторжения России в Украину.
В брифингах примут участие помощники руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудники профильных комитетов, пишет СNN.
Отмечается, что это связано с приведением в состояние повышенной боевой готовности 8 500 американских военнослужащих. Их в случае вторжения планируют перебросить в страны Восточной Европы.
Кроме того, СМИ пишет, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер вместе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для обеих палат.
Также есть информация, что Шумер запросил еще и секретный брифинг для всех 100 сенаторов, который должен состояться на следующей неделе.
Читайте такжеВторжение в Украину станет новой Чечней для России - ДжонсонНапомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России есть план "молниеносной войны на территории Украины". Такое высказывание он озвучил на основании данных разведки. Джонсон называет ситуацию "достаточно угнетающей", а войну - неизбежной.
Читайте также:
- Вторжение в Украину станет новой Чечней для России - Джонсон
- Поводов для паники нет, у Украины есть ВСУ: Данилов ответил на угрозу военного вторжения России
- Силы теробороны в приграничных областях Украины на случай вторжения сформированы на 70% - Резников
- Угроза военного вторжения России и войска США в Украине: в Штатах назвали план действий
- Макрон собрался звонить Зеленскому и Путину из-за угрозы вторжения РФ