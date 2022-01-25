Белый дом созывает два секретных брифинга в свете информации о вторжении России в Украину

Белый дом / Reuters

Администрация Белого дома запланировала на вторник, 25 января, два секретных брифинга. Главным и единственным вопросом повестки дня будет рассмотрение угрозы вторжения России в Украину.

В брифингах примут участие помощники руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудники профильных комитетов, пишет СNN.

Отмечается, что это связано с приведением в состояние повышенной боевой готовности 8 500 американских военнослужащих. Их в случае вторжения планируют перебросить в страны Восточной Европы.

Кроме того, СМИ пишет, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер вместе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для обеих палат.

Также есть информация, что Шумер запросил еще и секретный брифинг для всех 100 сенаторов, который должен состояться на следующей неделе.

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