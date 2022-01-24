Силы теробороны в приграничных областях Украины на случай вторжения сформированы на 70% - Резников

В маленьких населенных пунктах будут разворачиваться добровольческие формирования.
В свете информации о вторжении России в Украину силы территориальной обороны в приграничных областях сформированы на 70%. Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНИАН.
По его словам, на повестке дня было обсуждение имплементации закона О Национальном сопротивлении, вступившего в силу 1 января. На данный момент в Украине формируется первая очередь сил тероборони в условиях мирного времени. В связи с этим , численность ВСУ была увеличена на 11 тысяч. В частности, 10 тысяч - силы теробороны и одна тысяча - силы спецопераций.
"10 тысяч, которые будут военнослужащими ВСУ, сегодня формируются. Сегодня сформировано командование сил теробороны, четыре региональных управления, ... соответствующее количество батальонов. И у нас будет еще 25 бригад. На сегодня все пограничные области, где есть силы теробороны, которые разворачиваются в режиме мирного времени, уже сформированы на 70%, что позволяет им обеспечивать и выполнять поставленные задачи", - заявил министр.
Также он добавил, что уже обеспечены боеприпасы и оружие для развертывания сил теробороны в режиме особого периода и проходит подготовка мест для размещения и хранения оружия и техники.
"Все это постепенно разворачивается и будет в плановом режиме сделано", - сказал Резников.
Главам облгосадминистраций поручено в ускоренный период отремонтировать вышеуказанные помещения и подключить к связи и сетям.
Кроме того, в случае необходимости в маленьких населенных пунктах по представлению командующего силами теробороны и решению главнокомандующего ВСУ будут разворачиваться добровольческие формирования, в составе которых будет местное население с охотничьим оружием.
"На сегодня ВСУ готовы к выполнению задач", - подчеркнул министр.
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Напомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.
Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".
При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.
Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.
Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.
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