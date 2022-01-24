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Вторжение в Украину станет новой Чечней для России - Джонсон

24 января 2022, 18:08
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Он подчеркнул, что считает войну неизбежной.

Джонсон, Путин
Борис Джонсон и Владимир Путин / коллаж Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Россию о возможности "новой Чечни". Об этом он заявил в контексте угрозы вторжения РФ в Украину. Джонсон заявил, что эта затея может стать для страны-агрессора "болезненной, жестокой и кровавой".

Как передает APnews, премьер-министр Британии объяснил возвращение сотрудников британского посольства из Киева. По его словам, это решение вызвано "мрачными" разведданными возле границы Украины. Хотя он подчеркнул, что считает войну неизбежной.

"Сейчас целесообразно внести некоторые изменения. По данным разведки, на границе с Украиной находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Мы должны ясно дать понять Кремлю, что это будет катастрофический шаг", - заявил Джонсон и сравнил возможное вторжение в Украину с многолетним чеченско-российским конфликтом.

Джонсон считает важным понимание россиян, что это может быть новая Чечня. "Я был в Украине несколько раз, немного знаю жителей этой страны. Я считаю, что они будут сражаться, а мир не должен идти по этому пути. Но задача Великобритании - убедиться, что наши друзья и партнеры во всем мире, особенно в Европе, также понимают это. Мы готовим достаточно жесткий пакет санкций", - добавил он.

Читайте такжеСтало известно, сколько украинцев верит во вторжение РоссииНапомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.

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Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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