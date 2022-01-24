Стало известно, сколько украинцев верит во вторжение России

Десятая часть граждан не может ответить на этот вопрос.
Каждый второй украинец считает угрозу вторжения России на территорию своей страны реальными планами Путина.
Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 20-21 января 2022 года
Отмечается, что 48,1% респондентов считают, что вторжение вполне возможно. 39,1% опрошенных во вторжение не верят. 12,8% не могут ответить на этот вопрос.
Социологи отмечают, что по сравнению с результатами опроса, проведенного в середине декабря прошлого года, ситуация практически не изменилась.
При этом, 56,5% - считают дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России недостаточными. Наоборот думают 29,2%. 14,3% - не смогли ответить.
Социологическое исследование прошло с участием 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей).
Напомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.
Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".
При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.
Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.
Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.
Читайте также:
- Угроза вторжения России: какие два риска могут привести к появлению в Украине "зеленых человечков"
- Штурм Киева с воздуха не исключен: военный эксперт оценил риски вторжения России
- "Пощечина" для Путина: Лондон готовит "ядерные" санкции против Москвы на случай вторжения в Украину
- Угроза вторжения РФ в Украину: у Байдена раскрыли сценарий жесткого ответа
- Угроза вторжения РФ: НАТО перебрасывает корабли и истребители на Восток
- Евросоюз выделил Украине помощь на €1,2 млрд из-за угрозы вторжения РФ
- Майкл Щур. Железобетонный аргумент, почему вторжения России не будет