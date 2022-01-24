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Стало известно, сколько украинцев верит во вторжение России

24 января 2022, 16:44
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Десятая часть граждан не может ответить на этот вопрос.

Россия,танки
Половина украинцев верит во вторжение РФ / Reuters

Каждый второй украинец считает угрозу вторжения России на территорию своей страны реальными планами Путина.

Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 20-21 января 2022 года

Отмечается, что 48,1% респондентов считают, что вторжение вполне возможно. 39,1% опрошенных во вторжение не верят. 12,8% не могут ответить на этот вопрос.

Социологи отмечают, что по сравнению с результатами опроса, проведенного в середине декабря прошлого года, ситуация практически не изменилась.

При этом, 56,5% - считают дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России недостаточными. Наоборот думают 29,2%. 14,3% - не смогли ответить.

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Социологическое исследование прошло с участием 1205 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей).

Напомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.

Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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