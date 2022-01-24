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Эвакуация Посольства США в Киеве является чрезмерной предосторожностью - МИД Украины

24 января 2022, 10:46
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Спикер МИД Олег Николенко сказал, что фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности на протяжении последнего времени не произошло.

МИД Украины
В МИД Украины прокомментировали эвакуацию американских дипломатов из Киева / ZN.UA

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Госдепартамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве. В МИДе назвали его "преждевременным".

Спикер МИД Олег Николенко сказал, что ситуация выглядит как проявление чрезмерной предосторожности, передает УНИАН.

"В Министерстве иностранных дел приняли к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности уехать на добровольной основе", - заявил Николенко.

В то же время, как подчеркнул спикер, "уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной осторожности".

Спикер МИД отметил, что "фактически кардинальных изменений в ситуации и ситуации безопасности на протяжении последнего времени не произошло".

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"Угроза новых волн российской агрессии остается неизменной с 2014 года, а накопление российских войск возле границы началось еще в апреле прошлого года", - сказал Николенко.

При этом он объяснил, что решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. По его словам, посольство продолжит полноценно функционировать.

"Призываем спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих путешествий на сайте Госдепа. Украинцам, которые выезжают за границу, МИД Украины также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе "ДРУГ". Это нормальная международная практика поддержки консульской связи со своими гражданами", - добавил Николенко.

Как сообщал Главред, 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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