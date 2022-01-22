В Госдепе США признались, готовят ли эвакуацию семей дипломатов из Украины

Госдеп США опроверг информацию об эвакуации семей дипломатов / Reuters

В Госдепе США опровергли информацию о том, что будет организована эвакуация родственников американских дипломатов из Украины на фоне возможного вторжения России, сообщает агентство AFP.

Однако в ведомстве заявили, что в чрезвычайной ситуации американцам не нужно ждать организованной эвакуации из Украины.

Как отметил чиновник, пожелавший остаться анонимом, в настоящее время родственники американских дипломатов могут вернуться в США коммерческими рейсами, не дожидаясь организованной эвакуации.

"Американские граждане не должны ждать эвакуации (в случае обострения ситуации в Украине - ред.), которая будет спонсироваться правительством США. Сегодня доступны коммерческие рейсы для вылета", - заявил представитель Госдепа.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в США обдумывают варианты по поводу того, нужно ли эвакуировать семьи американских дипломатов из Киева в связи с угрозой военного вторжения России в Украину. Причиной обеспокоенности является дислокация в приграничных с украинским государством районах более 100 тысяч российских военных. Решение об эвакуации не будет означать, что Вашингтон уверен в российской интервенции.

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Правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Президент США Джо Байден предупредил Владимира Путина о том, что российское государство столкнется с небывалыми санкциями в случае военного вторжения в Украину. В таком случае российским банкам запретят работать с долларом, что приведет к катастрофическим последствиям.