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Угроза вторжения России в Украину: в Bloomberg узнали о плане по эвакуации семей дипломатов США

21 января 2022, 17:26
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В США обеспокоены тем, что Россия стянула более 100 тысяч войск к границам Украины.

Посольство США в Украине
Решение об эвакуации семей американских дипломатов из Украины может появиться в течение нескольких дней - Bloomberg / УНИАН

В США обдумывают варианты по поводу того, нужно ли эвакуировать семьи американских дипломатов из Киева в связи с угрозой военного вторжения России в Украину. Причиной обеспокоенности является дислокация в приграничных с украинским государством районах более 100 тысяч российских военных. Решение об эвакуации не будет означать, что Вашингтон уверен в российской интервенции.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в Вашингтоне думают о том, есть ли основания для эвакуации семей дипломатических сотрудников США из Украины в условиях, когда у украинских рубежей сконцентрировано более 100 000 российских войск.

Читайте такжеУкраина – великая держава: Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном" вторжении РоссииЖурналисты отмечают, что существует план, согласно которому семьи сотрудников должны будут в обязательном порядке вернуться домой, а люди, не задействованные в важной работе дипломатического представительства, могут вернуться в Штаты на добровольной основе.

В материале подчеркивается, что о решении могут объявить в течение нескольких дней. В Госдепартаменте США отказались комментировать данную информацию.

Угроза военного вторжения России в Украину

В Белом доме ранее со ссылкой на американскую разведку заявили о том, что Россия может пойти на провокацию на Донбассе, связанную с нападением на боевиков "ЛДНР" под "чужим флагом". Возможный сценарий может быть использован в качестве предлога для полномасштабной военной операции против Украины.

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Журналисты CNN 19 января со ссылкой на информацию Минобороны Украины опубликовали материал, в котором шла речь о концентрации у украинских границ более 127 тысяч войск. Причем в ведомстве не исключили, что Россия может нанести ракетные удары по объектам стратегического значения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что российские маневры в приграничных с Украиной районах связаны якобы с напряженной ситуацией в регионе и действиями НАТО. В Москве считают передвижение своих войск "мерами предосторожности".

Президент США Джо Байден предупредил хозяина Кремля Владимира Путина о том, что российское государство столкнется с небывалыми санкциями в случае военного вторжения в Украину. В таком случае российским банкам запретят работать с долларом, что приведет к катастрофическим последствиям.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что подобные заявления со стороны Вашингтона могут, дескать, спровоцировать "гражданскую войну" в Украине. По его мнению, якобы некоторые представители властей в Киеве могут попытаться решить вопрос конфликта на Донбассе при помощи силового сценария.

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новости США Bloomberg российские войска новости Украины
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