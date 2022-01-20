Отрежут РФ от доллара: Байден пригрозил Путину санкциями в случае вторжения в Украину

Байден во время переговоров с Путиным пригрозил ему санкицями / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что пригрозил главе России Владимиру Путину невиданными и "настолько болезненными" санкциями, которые никогда до сих пор не применяли против РФ, в случае ее полномасштабного вторжения в Украину.

По словам Байдена, он лично предупредил Путина и дал понять масштаб этих санкций в ходе их переговоров.

"Он (Путин, - ред.) никогда не имел дело с такими санкциями, которые я пообещал ввести, если он сделает этот шаг", - сказал президент США на пресс-конференции в Белом доме.

"Если они собираются вторгнуться (в Украину, - ред.), они за это заплатят. Их банки не смогут работать с долларами... Это станет катастрофой для России", - сказал Байден.

Он отметил, что масштаб этих санкций будет зависеть от того, на что именно решится Путин - полномасштабное вторжение или локальную операцию.

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При этом Байден уверен, что Путин не хочет войны с Западом и еще окончательно не решил, нападать или нет на Украину. Президент США думает, что Путин хочет проверить готовность США и НАТО.

"Я до сих пор считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны. Но я знаю, что он заплатит большую и серьезную цену, если он не изменит свои намерения уже сейчас. И я думаю, он всю жизнь будет сожалеть из-за такого решения", - заявил президент США.

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Как сообщал Главред, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом он надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Также Блинкен на брифинге в Киеве 19 января заявил, что Соединенные Штаты предложили России два пути для урегулирования ситуации вокруг Украины. В частности, дипломатию или конфликт, который будет иметь последствия.

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