Вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки - Блинкен

Энтони Блинкен находится с визитом в Киеве 19 января / Фото Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новую атаку на Украину в "очень короткие сроки". При этом он надеется, что РФ сможет придерживаться мирного пути разрешения ситуации.

Об этом Госсекретарь США заявил в среду, 19 января, выступая перед дипломатами в посольстве США в Киеве, передает Reuters.

Блинкен выразил надежду, что Россия сможет придерживаться дипломатического и мирного пути, когда он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

При этом госсекретарь США предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

"Как вы все очень-очень хорошо знаете, последние пару месяцев мы уделяли пристальное внимание Украине из-за значительного наращивания российских сил, которое мы наблюдали вблизи украинской границы", — сказал Блинкен.

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По его словам, наращивание российского присутствия происходило "без провокаций и причин".

"Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность также в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", — сказал главный американский дипломат.

Блинкен добавил, что действия России привлекли внимание Вашингтона, а также его союзников в Европе и за ее пределами.

Как известно, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, а затем отправится в Берлин для переговоров с союзниками. Потом госсекретарь США поедет в Женеву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Тем временем Россия сосредоточила десятки тысяч своих военнослужащих возле границ Украины. Как опасаются Киев и его союзники, это может быть подготовкой к новому военному наступлению на Украину. Также Россия ввела в Беларусь дополнительные войска в преддверии совместных учений, которые, по словам Минска, запланированы на следующий месяц.

Москва, в свою очередь, отрицает планы нападения, но настаивает на гарантиях безопасности, в том числе и блокировании вступления Украины в НАТО.

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Напомним, администрация президента США Джо Байдена в прошлом месяце одобрила выделение Украине дополнительных 200 миллионов долларов в качестве оборонной помощи в области безопасности и в прошлом году предоставила больше такой помощи, чем когда-либо с момента аннексии Россией Крыма у Украины в 2014 году.

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