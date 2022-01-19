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"Мы хотим мира": Блинкен сделал заявление перед визитом в Украину

19 января 2022, 06:34
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Энтони Блинкен считает, что все будет зависеть от действий России и президента РФ. При этом у Путина есть возможность предпринять шаги для деэскалации кризиса.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен 19 января посетит Украину / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил перед перед поездкой в Киев, что у России есть возможность избежать кризиса отношений с США.

Блинкен утверждает, что Штаты не стремятся к обострению кризиса отношений с Россией, передает Reuters.

Блинкен отправится в поездку на фоне опасений из-за десятков тысяч российских военнослужащих, сосредоточенных вблизи границы Украины.

"Соединенные Штаты не хотят конфликта. Мы хотим мира", - заявил госсекретарь США.

Однако, по его словам, все будет зависеть от действий России и президента РФ Владимира Путина.

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"Президент Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации этого кризиса, чтобы Соединенные Штаты и Россия могли поддерживать отношения, которые не основаны на враждебности или кризисе", - отметил чиновник.

Как сообщал Главред, 19 января Энтони Блинкен посетит Украину. В Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

После этого Блинкен отправится в Берлин, где пройдет его встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Далее состоится беседа госсекретаря США с Трансатлантическим четырехугольником, в котором участвуют США, Великобритания, Франция и Германия.

В заявлении Госдепартамента говорится, что обсуждения будут частично сосредоточены на готовности союзников наложить на Россию "огромные последствия и серьезные экономические издержки".

На пятницу, 21 января, запланирована встреча Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.

Отметим, 10-13 января состоялись три раунда переговоров - переговоры делегаций России и США в Женеве, заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и переговоры в рамках ОБСЕ. По их итогам все участники заявили о разногласиях в позициях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что по окончанию переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ в Вашингтоне планируют провести консультации с союзниками и партнерами.

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