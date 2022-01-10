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В Госдепе США раскрыли, о чем договорились с РФ во время первого раунда переговоров

10 января 2022, 06:35
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США подчеркнули, что привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы.

Госдеп
В Госдепе США рассказали, о чем договорились с РФ во время первого раунда переговоров с РФ / Reuters

9 января в Женеве заместитель госсекретаря США Венди Р. Шерман встретилась с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, как прошел первый раунд переговоров США и России.

Стороны говорили о двусторонних темах, которые будут обсуждаться в ходе внеочередной встречи в рамках Диалога о стратегической стабильности (SSD) 10 января, сообщает Госдепартамент США.

США подчеркнули, что привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы.

Также заместитель госсекретаря США подтвердила, что Соединенные Штаты будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии.

"Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией на SSD, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", - говорится в сообщении.

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Также известно, что обсуждение некоторых вопросов отложили до заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Как сообщал Главред, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу с заместителем госсекретаря США Венди Р. Шерман сложной, но деловой. По его словам, во время следующего раунда переговоров 10 января стороны не будут тратить время зря. Российский дипломат также выразил оптимизм в отношении новой встречи.

Тем временем Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил два главных пути решения ситуации на границе с Украиной. По словам американского чиновника, это диалог для разрешения разногласий или конфронтация с серьезными последствиями для России.

Переговоры США и России

10 января 2022 года должны состояться переговоры между США и Россией в рамках Стратегического диалога по безопасности. Кроме того, на 12 января запланирована встреча Совета Россия-НАТО, а на 13-е число - заседание Постоянного совета ОБСЕ.

5 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что во время заседания США вместе с союзниками планируют поднять вопрос вторжения в соседние страны. Также во время будущих переговоров США планируют обсудить с Российской Федерацией применение химического оружия на иностранной территории.

В середине декабря Россия передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс. Позже стало известно, что они рассчитывают получить его уже в январе.

В администрации американского президента заявили, что США не будут отвечать на ультиматумы Кремля относительно безопасности "по пунктам".

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