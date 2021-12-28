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Переговоры между Вашингтоном и Москвой по Украине и НАТО назначены на 10 января - Белый дом

28 декабря 2021, 07:54

В США заверили, что будут придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину".

США Россия
США и Россия проведут переговоры после новогодних праздников в январе 2022 года / Reuters

В понедельник, 10 января 2022 года, должны состояться переговоры между Соединенными Штатами Америки и Россией в рамках Стратегического диалога по безопасности. Кроме того, на 12 января запланирована встреча Совета Россия-НАТО, а на 13-е число - заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе. Об этом пишет украинская служба Голоса Америки со ссылкой на чиновника Совета по национальной безопасности США.

В администрации добавили, что подход президента Байдена по отношению к Украине заключается в объединении союза вокруг двух путей: сдерживания и дипломатии.

"Как Альянс, мы объединены по поводу последствий, с которыми столкнется Россия, если она начнет наступление на Украину. Но мы также едины в нашей готовности участвовать в принципиальной дипломатии с Россией", - подчеркнули в Совете по безопасности.

Читайте такжеДипломатия Байдена с Путиным может "стереть суверенитет Украины" - Bloomberg"Когда мы сядем за стол переговоров, Россия может выложить на стол свои беспокойства, и мы также выложим на стол свои беспокойства по поводу деятельности России. Мы будем придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину". Будут сферы, где мы сможем добиться прогресса, и сферы, в которых у нас будут разногласия. Вот в чем состоит дипломатия", - цитирует Голос Америки своего собеседника.

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Как сообщал Главред, ранее AFP со ссылкой на информацию представителя службы национальной безопасности Белого дома сообщило, что Вашингтон и Москва будут обсуждать на переговорах 10 января "напряжение вокруг украинского государства". Еще один вопрос, который собираются поднять на переговорах – контроль над ядерным вооружением.

Ранее вице-президент США Камала Харрис пригрозила России беспрецедентными санкциями в случае вторжения российских войск в Украину.

"Мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, невиданные ранее", - сказала она.

Переговоры Байдена и Путина 7 декабря 2021

Во вторник, 7 декабря 2021 года, состоялись переговоры президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина.

Онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз.

В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Кроме того президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь.

В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО.

Позже советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, что во время разговора глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о последствиях вторжения в Украину. На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется РФ, Салливан ответил, что США сегодня "готовы сделать то, что не сделали в 2014 году".

У Путина после переговоров с Байденом заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей". В целом, как отметили в Кремле, разговор был откровенным и содержал деловой характер.

Через день после телефонного разговора с главой РФ президент США заявил, что хочет созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить претензии Владимира Путина к трансатлантическому пакту о безопасности.

В каком формате ожидаются такие "встречи" - не уточнялось. Но, по словам Байдена, в ходе них будет рассмотрен вопрос, "смогут ли стороны выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте".

Байден выразил надежду, что в число участников войдут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО". При этом конкретные страны Байден отказался назвать.

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