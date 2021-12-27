У Байдена пригрозили России "невиданными" санкциями в случае вторжения в Украину

Камала Харрис пригрозила РФ новыми санкциями / Фото Reuters

Вице-президент США Камала Харрис пригрозила России беспрецедентными санкциями в случае вторжения российских войск в Украину.

Соответствующее заявление она озвучила в комментарии CBS News.

"Мы очень четко понимаем, что Россия не должна вторгаться в суверенитет Украины, что мы должны встать, и мы встаем — за ее территориальную целостность", — ответила политик.

Харрис добавила, что США работает с союзниками по этому поводу.

"И мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, невиданные ранее", - добавила вице-президент США.

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В то же время Харрис отказалась рассказать, будут ли указанные санкции направлены непосредственно против президента России Владимира Путина.

"Я не собираюсь говорить о конкретных санкциях, но мы разъясняем это ему и ведем прямые разговоры", - добавила она.

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Как сообщал Главред, ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что коллективный Запад во главе с США рассматривает возможность полностью изолировать РФ от мировой финансовой системы в том случае, если Москва пойдет на новую военную операцию против Киева. Такие меры отразятся на работе бизнеса и жизни населения. Вашингтон рассматривает все варианты воздействия на Россию при сценарии ее военной атаки против Украины.

Возможное вторжение РФ в Украину

20 ноября появились новые данные разведки США о возможном военном вторжении РФ в Украину. Кремль не блефует, и осталось совсем немного времени, чтобы предотвратить нападение на Украину, писало издание The New York Times.

Спикер Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Штаты готовятся к "непредвиденным обстоятельствам" в связи со скоплением российских войск возле границ Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину, но военной поддержки Киеву в Альянсе не предоставят.

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